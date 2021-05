No estamos llorando: Checa el tráiler oficial del episodio de reunión de ‘Friends’

Parece que fue ayer, pero en realidad, ya pasaron 17 años desde que se transmitió el último episodio de Friends y la verdad es que los extrañamos muchísimo. Joey, Phoebe, Rachel, Ross, Monica y Chandler no solo conquistaron a todos los que siguieron la serie desde sus inicios, también a las nuevas generaciones que vieron sus aventuras en las plataformas de streaming. Es por eso que cuando se anunció la reunión del elenco, muchos se emocionaron.

Sin embargo, y como el coronavirus no quería vernos contentos, el reencuentro de Courteney Cox, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matthew Perry se tuvo que retrasar. Afortunadamente y con la situación más calmada, el reparto original de esta producción televisiva tan entrañable por fin se juntó y en unos cuantos días podremos verlos de nueva cuenta con un episodio sumamente especial que promete darnos momentos épicos.

¡Por fin tenemos el tráiler de la reunión de ‘Friends’!

Como recordarán, el pasado 13 de mayo apareció el primer teaser oficial de la reunión de Friends, donde pudimos ver por unos cuantos segundos a todo el elenco caminando por los estudios de Warner, donde grabaron cada una de las temporadas; todo esto mientras por supuesto sonaba “I’ll Be There For You”. Pero ahora tenemos el tráiler oficial y por lo que alcanzaron a mostrarnos, es lo que todo fanático de la serie estuvo esperando por años.

Todo inicia con el reparto entrándole a un juego de preguntas y respuestas (donde obviamente tenía que aparecer la famosa carta de Ross). Pero más tarde los vemos volviendo al set del departamento de Monica y llegando a un lugar donde esta la fuente del intro de la serie. A partir de ahí viene el trancazo de nostalgia, con todos los actores recordando anécdotas de las grabaciones y todo lo que representó esta historia en sus carreras y como personas.

Recuerden que el episodio especial de reunión de Friends se estrenará en HBO Max el próximo 27 de mayo, aunque en México y Latinoamérica tendremos que esperar hasta junio, cuando llega la plataforma a este lado del mundo. De cualquier manera y para que se emocionen como nosotros, a continuación les dejamos el tráiler oficial: