¡Están de vuelta! Checa el teaser y la fecha de estreno de la reunión de ‘Friends’

Agárrense, porque Joey, Phoebe, Chandler, Ross, Rachel y Monica oficialmente están de regreso. Sin duda, Friends es una de las series que marcó la historia de la televisión, la historia de estos seis amigos no solo atrapó a aquellos que los siguieron desde los 90, sino que también atraparon a un montón de jóvenes en la actualidad. Es por eso que cuando se anunció que el elenco original volvería para una reunión, todos nos pusimos sumamente contentos.

En un principio se esperaba que este momento tan esperado se llevara a cabo en 2020, pero por obvias razones tuvieron que cancelar la producción de este episodio especial, al menos hasta que las cosas con el coronavirus se calmaran. Afortunadamente en abril de este año, el propio Matthew Perry confirmó –sin querer queriendo– que ya andaba grabando junto a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

También puedes leer: ¡LEGO PRESENTA UN NUEVO SET DE ‘FRIENDS’ SOLO PARA FANS FROM HELL!

¡La reunión de ‘Friends’ ya tiene fecha de estreno y un primer vistazo!

Aunque esta era una excelente noticia, en realidad no teníamos más información sobre la reunión de Friends, lo único que sabíamos es que llegaría en cualquier punto a HBO Max. Sin embargo, y para sorpresa de todos los que llevamos casi 17 años esperando por esto, por fin tenemos un pequeño vistazo de este momento tan ansiado y sobre todo, la fecha oficial de estreno. Y de una vez les avisamos que sentirán un montón de nostalgia.

A través de un teaser, podemos ver a los actores que dieron vida a Rachel, Chandler, Phoebe, Ross, Monica y Joey, abrazados y caminando por los estudios de Warner Bros., donde grabaron cada una de las 10 temporadas de la serie. Mientras todo esto pasa, suena de fondo una versión al piano de la icónica rola “I’ll Be There for You” de la banda The Rembrandts, que sin duda les traerá un trancazo de melancolía noventera.

También habrá invitados especiales

Hasta el momento no se sabe qué es lo que veremos en este capítulo de Friends pero, de acuerdo con Variety, contarán con un montón de estrellas invitadas de alto calibre. Chequen nomás la lista de celebridades: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon y Malala Yousafzai.

La reunión de Friends se estrenará el próximo 27 de mayo a través de HBO Max. Y sí, al menos en México y Latinoamérica tendremos que esperar al lanzamiento de la plataforma de streaming desde este lado del planeta, pero de cualquier manera y para que se preparen aventándose un maratón con todas las temporadas, acá les dejamos el teaser oficial de este episodio especial: