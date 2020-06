Es bellísimo: El video con el que se compara la unión actual de la sociedad con la de los Avengers

Hace poco más de un año se estrenó la película más taquillera en la historia del cine. Se trata de Avengers: Endgame, la cuarta entrega de los Avengers y la más grande producción de la franquicia del universo cinematográfico de Marvel en la que todos los personajes principales de las más de 20 producciones, se reunieron para luchar contra la figura de Thanos.

A estas alturas del partido ya no hay spoliers, y una de las escenas más memorables de Endgame es cuando Capitán América, Thor y Iron Man, se enfrentan contra Thanos en la Tierra donde están reunidas las Gemas del Infinito. Los tres superhéroes parece que van a ser vencidos cuando de repente, aparece en escena Black Panther junto a Shuri y Okoye, seguidos de Falcon, Doctor Strange, los Guardianes de la Galaxia (sin Gamora), Spider-Man… y todos los vengadores.

Es ahí cuando llega el famoso y muy emocionante “Avengers, assemble“ para comenzar la verdadera guerra por recuperar el orden de las cosas en el universo. Acá les dejamos la escena original:

Todos recordamos esa maravillosa escena, y ahora un fan de la película decidió utilizar esta parte de Endgame para crear consciencia sobre las protestas que se están realizando en Estados Unidos dentro del movimiento de Black Lives Matter a partir del asesinato de George Floyd el 25 de mayo en manos de la policía.

Miles de personas en los 50 estados del país y en distintas ciudades del mundo, han salido a las calles a exigir justicia por Floyd, pero también para que se termine la brutalidad policiaca contra la comunidad afroamericana, el racismo, la discriminación y la falta de oportunidades para las personas afrodescendientes.

El video que se ha vuelto viral en redes sociales, muestra la escena descrita con anterioridad, pero en cada uno de los superhéroes que aparecen en la pantalla, pone el nombre de los personajes que en la realidad, podrían participar para que este movimiento dure y consiga un cambio social y político.

Es decir, Capitán América, Thor y Iron Man, son los manifestantes, y cuando están a punto de ser vencidos por la policía (que en el video es Thanos y su ejército), deben llegar los donadores, abogados especialistas en derechos humanos, las propuestas e iniciativas de cambio, las peticiones en firmas como las de change.org, y muchas más.

También el video presenta cómo Ant-Man, el cual surge en un tamaño descomunal del edificio en ruinas, es Anonymous, el grupo de hackers que apareció hace unos días en apoyo a las protestas y en favor de revelar cuestiones políticas comprometedoras. Wong y todos los hechiceros aparecen, y estos son los blancos, quienes deben utilizar sus privilegios como escudo en apoyo al movimiento.

El ejército de Black Panther, son las estrellas de K-Pop y su comunidad. Las estrellas de este género musical tienen un alance impresionante alrededor del mundo, y enviar mensajes en apoyo a Black Lives Matters, podría ser de mucha ayuda.

Las vlakirias son los TikTokers, quienes han utilizado la plataforma para denunciar todo lo que sucede en las manifestaciones, y también ha traído de vuelta “This is America” de Childish Gambino como un himno del movimiento.

Pepper Potts está en representación de otros países/ciudades que se unieron a la causa como en Londres, Berlín, Nueva Zelanda, Madrid y más. Hulk es la acción de “exhibir a Trump”, es decir, todas las cosas que dice en sus conferencias y redes sociales que sólo promueven el racismo y la división. War Machine va como todos los médicos que apoyan a quienes lo necesitan.

Y todos son el mundo entero movilizándose para que el racismo termine, pues es un problema que no sólo aqueja a la comunidad afroamericana en Estados Unidos, sino a todo el mundo hacia distintos grupos y/o minorías.

Acá les dejamos el video:

