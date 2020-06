¡Porque una no es ninguna! ‘Wonder Woman 1984’ cambia su fecha de estreno una vez más

Hace unos instantes, anunciaron que TENET, le más grande producción de Christopher Nolan a la fecha, cambiaba su fecha de estreno. Del 17 de julio (estaba programada así desde finales de 2019), pasó para el 31 de julio de este mismo año, un día después del cumpleaños del director británico. No fue mucho, pero representa un movimiento en los estrenos del verano que no iba a suceder.

Y ahora, nos enteramos que Wonder Woman 1984, la segunda entrega de este personaje interpretado por Gal Gadot bajo la dirección de Patty Jenkins, vuelve a mover su fecha de estreno. Esta vez, la cinta se estrenará el 2 de octubre de 2020.

También puedes leer: ¡AL FIN! GAL GADOT LIBERA EL PRIMER TRÁILER DE ‘WONDER WOMAN 1984’ EN LA COMIC-CON DE SÃO PAULO

Wonder Woman 1984 se estrenaría el 5 de junio de 2020, pero debido a la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, es que movió su fecha de estreno para el 14 de agosto. Esta fecha ya no es válida, pues se recorre casi dos meses para el 2 de octubre. La noticia fue revelada en la cuenta oficial de Twitter de Wonder Woman: “Wonder Woman 1984 estará en tus cines favoritos este otoño. Nos vemos el 2 de octubre de 2020. #WW84“.

Todavía no se han emitido razones por las cuales movieron sus fechas dos de las más grandes producciones de Warner Bros. para este año, pero si hemos de especular, el cambio de estreno de Wonder Wman 1984 se podría deber, precisamente, a la fecha del 31 de julio de TENET de Nolan. Del estreno de esta, sólo serían dos semanas para la llegada de otra cinta taquillera, lo cual podría afectar su recepción y más considerando las circunstancias.

Wonder Woman 1984 is coming to your favorite theater this fall. See it October 2, 2020. ✨ #WW84 pic.twitter.com/OvW9AAa7gT

— Wonder Woman (@WonderWomanFilm) June 12, 2020