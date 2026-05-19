Lo que necesita saber: El Arsenal llegará al partido contra el Crystal Palace de la última jornada como el nuevo campeón de la Premier League.

¡ARSENAL ES CAMPEÓN DE LA PREMIER LEAGUE! Tuvieron que pasar 22 largos años para que los ‘Gunners’ y sus aficionados volvieran a tocar la gloria en el futbol inglés. Está vez, el Manchester City de Pep Guardiola no pudo alcanzar a Mikel Arteta.

Los ‘Citizens’ empataron 1-1 ante el Bournemouth en la penúltima jornada de la temporada, resultado que los dejó sin oportunidad matemática de pelear por el campeonato. Se quedaron a 4 puntos de distancia del Arsenal y con solo 3 puntos en juego.

Arsenal: 82 puntos

Manchester City: 78 puntos

1 partido restante

Fotografía @Arsenal vía X

¿Qué pasa si el Arsenal pierde ante el Crystal Palace?

Nada, el Arsenal se puede dar el lujo de perder su último partido de la temporada contra el Crystal Palace y aún así se coronaría campeón de la Premier League, ya que tiene una ventaja de 4 puntos.

Al Manchester City ya no le sirve ni una goleada 100-0 contra el Aston Villa.

Eli Junior Kroupi, el héroe del Arsenal y villano del Manchester City

Eli Junior Kroupi no solo marcó el gol de la victoria del Bournemouth, también se convirtió, sin querer, en el héroe del Arsenal, en aquel que acabó con las aspiraciones del Manchester City de pelear por la Premier League.

Seguramente en Londres se gritó aún más aquel gol que en el propio Vitality Stadium.

Fotografía @premierleague vía X

Así fue el golazo de Kroupi que le dio la Premier al Arsenal

Al minuto 38 del partido, Eli Junior Kroupi tomó por sorpresa a la defensa del Manchester City, que dejó el espacio suficiente para que pudiera sacar un disparo desde las afueras del área y que Gianluigi Donnarumma no pudo detener.

Y además de sellar la obra de Mikel Arteta con el Arsenal en la Premier League, acabar con las esperanzas del Manchester City, también significó el gol número 13 de Eli en su temporada debut con apenas 19 años.

Acá les dejamos un breve momento del gol, pero en cuanto haya mejores videos, se los actualizamos.

Sin duda, Mikel Arteta hizo un trabajo impecable. Aprendió de sus errores, mantuvo la calma y supo extender su ventaja hasta el final para asegurar su campeonato y evitar los fantasmas del pasado.