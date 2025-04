Lo que necesitas saber: Carlos Robledo fue una leyenda del punk y la electrónica en México... y aquí lo recordamos.

“‘Cantarán los Lebreles, el León, la Virgen y el Boyero’… Ahí uno de los de versos más reconocidos de “La cabellera de Berenice”, la icónica canción de Size. “Descansa en paz, querido Charly. Te vamos a extrañar”, se leía en las redes sociales de la banda despidiendo a su legendario exmiembro, Carlos Robledo.

Imagen ilustrativa. Foto: Captura de pantalla.

¿Legendario? Sí, lo es. Y si no les suena su nombre, tampoco los culpamos. Es una de las tantas figuras que le dieron identidad a la música experimental y alternativa en México, pero cuyo reconocimiento se disolvió entre la censura de su época y la corta memoria colectiva de la escena que creció con su obra justo antes del boom del ‘Rock en tu idioma’ y otros movimientos en nuestro país.

Pero algunos artistas importantes como Saúl Hernández aún recuerdan el valor de Carlos Roblero y aquella banda. “Había un grupo muy bueno que se llamaba Size… Fue un grupo que a mí, en lo personal, me marcó mucho porque fue el primero que rompió esa continuidad de tocar solamente blues“, recordaba el líder de Caifanes en una entrevista con VH1 que se puede ver en YouTube.

Decibel: Los pioneros del rock progresivo en México

Carlos Robledo es visto entonces como un pionero de la música electrónica en México. Y aunque es una aseveración correcta, es necesario establecer que su legado es más amplio de lo que se recuerda.

Mientras los ‘hoyos fonky’ abrazaban a los artistas que se inspiraban en el rock n’ roll, el folk y el blues (mismas que darían paso al rock urbano), había algunos grupos que querían encontrar sonidos diferentes. Uno de ellos era Decibel, que Robledo conformó junto al también periodista musical Walter Schmidt y que contó con una innumerable cantidad de músicos invitados.

Con el beneficio de la retrospectiva, podríamos decir que eran una banda adelantadísima a su época y la prueba está en su disco El poeta del ruido, cuyos registros varían en sus fechas de publicación, pero que comúnmente se considera en diversas fuentes que se grabó en 1979 y se lanzó en 1980.

Portada de ‘El poeta del ruido’ de Decibel. Foto: Discos Orfeón.

En su extensa mayoría, el disco se compone de canciones instrumentales donde convergen estilos como el rock progresivo con algunas texturas de jazz (“El poeta del ruido”, “El titosco”), rock experimental y espacial (“Fakma” y “Tearapia de Faquirato”), electrónica experimental con toques de instrumentos acústicos (“Orgon Patafísico”) y más.

Por ello, a Decibel se les ha dado valía como una banda que intentó introducir en México el movimiento del Rock In Opposition que había nacido en Reino Unido con Henry Cow en la misma época. Y no era para menos pues incluso cuando el rock en México estaba censurado, ellos no querían sonar a la mayoría de las bandas de los ya mencionados ‘hoyos fonky’.

Sin embargo, la banda se separó (aunque en décadas posteriores siguieron reuniéndose esporádicamente)… Pero Carlos Robledo y Walter Schimidt encontrarían pronto una nueva inspiración.

Carlos Robledo, Illy Bleeding y el inicio de Size

El cambio de década hacia los 80 también ayudó a que muchas bandas buscaran nuevos estilos más allá del rock convencional. Y de alguna forma, las diversas corrientes experimentales del punk que ya se habían establecido principalmente en Reino Unido, empezaban a hacerse un pequeño espacio en México.

Aquí es donde entra Jaime Keller, mejor conocido en el imaginario punky mexicano como Illy Bleeding. Como él mismo cuenta en una entrevista con Noiselab, a finales de los 70 regresó de Canadá a México y pronto fundó a Lady Bleed, considerada una de las primeras bandas de punk mexicanas.

Size en un show. Foto: vía redes sociales de la banda.

Sin embargo, seguiría buscando otros proyectos que pudieran ofrecer un sonido más amplio y menos rígido de lo que el punk convencional ofrecía. Es por esos años que Illy Bleeding coincide con Carlos Robledo y Walter Schmidt, y así iniciarían el proyecto de Size.

La banda se completaría con Alfonso Moctezuma en la batería, a quien conocieron gracias a la recomendación de Piro Pendás, vocalista de aquella banda pionera del punk en México conocida como Dangerous Rhythm (misma que luego cambiaría su nombre a Ritmo Peligroso).

Dato curioso: Size empezó a compartir escenarios y conciertos pequeños junto a los propios Dangerous Rhythm y Kenny and The Electrics (eventualmente conocidos como Kenny y los Eléctricos), esto en lugares como la emblemática tienda de discos Hip 70 ubicada en el centro-sur del entonces Distrito Federal.

Size en un show en el HIP 70. Foto: Revista Conecte vía redes sociales de la banda.

Size como una fuerza del post-punk/new-wave en México

“Size es una fusión del punk que yo traía con la música electrónica y los sintetizadores que le gustaban a Charly“, contaba Illy Bleeding en su charla con Noiselab. Y con eso, uno se da cuenta del alto valor que Carlos Robledo tenía como vanguardista del sonido de esa escena underground mexicana de los 80.

Carlos Robledo. Foto: vía redes sociales de Size.

Dicen algunos que resultaba curioso ver a bandas en México que estuvieran adoptando tan increíblemente estos estilos como el post-punk o el new-wave, todo en medio de la pobre difusión musical que había para ese momento.

Se notaba en canciones como “Tonight”, que sonaba como a una versión más agresiva de “Transmission” de Joy Division complementada con muchos sintetizadores. O que tal, “La cabellera de Berenice”, que explora las atmósferas más gótico-dance de la banda.

Igual están “Castillos en el cielo” y “El diablo en el cuerpo”, que si nos permiten la comparación, pareciera como si sus versos suavemente cantados por Illy Bleeding fueran una premonición de lo que vendría un par de décadas después con Porter en su etapa con Juan Son.

Una banda que merecía más reconocimiento

Size tenía a un Illy Bleeding que parecía hecho para escenarios más grandes de los que tuvieron, y un Carlos Robledo que descifró las estructuras del post-punk/new-wave para potenciar un proyecto como Size que merecía mayor reconocimiento.

Desafortunadamente, la banda, que se formó entre 1979 y 1980, no duró más de 5 o 6 años. En ese tiempo, enfrentaron la poca o nula difusión de la música underground, los pocos espacios para tocar, las falsas promesas de ejecutivos de disqueras para grabar un disco de larga duración….

De hecho, su icónico disco de la portada morada no salió sino hasta inicios de la década de los 90, convirtiendo a Size eventualmente en una banda de culto dentro de la cultura underground mexicana.

Portada del disco de Size recopilatorio con las canciones que grabaron en los 80. Foto: Especial

Y hasta cuenta la leyenda que iban a abrir el concierto de The Police de 1980 en la capital mexicana, solo que no se logró porque Sindicato Único de Trabajadores de la Música se los impidió. ¿La razón? Size no estaban afiliados a esa organización.

Tras Size, Carlos Robledo y Walter Schmidt siguieron su carrera con Casino Shanghai, otro proyecto cercano al new-wave aunque con mucho más inclinación synthpop, género del que también se hicieron pioneros en México. Ahí, tocaban con su viejo amigo Humberto Álvarez y la cantante Ulalume Zavala.

El legado de Carlos Robledo

Justo, luego de este repaso, podemos ver que la carrera de Carlos Robledo con Decibel, Size o Casino Shangai tal vez fue muy corta en cada periodo… pero fue bastante significativa.

Y sí, lo sostenemos: merecía mucho más reconocimiento como un vanguardista del sonido electrónico, desde lo más experimental hasta lo más punk o lo más synthpop… Porque siempre quiso hacer algo distinto junto a cada uno de los artistas que lo acompañaron en sus diferentes bandas.

Que la memoria no sea corta. La música de Carlos Robledo con cada proyecto se encuentra en diversas plataformas… Y créanos que vale la pena revisitar esas canciones porque son el testimonio de un artista adelantado ––e infravalorado– para su época.