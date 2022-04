Molchat Doma y más: 10 rolas de post-punk actual para escuchar en el Metro

Sin duda, el post-punk es uno de los géneros que más nos laten. Y es que como no si tiene esa vibra oscura, sad (y un tanto depresiva) que de repente nos da por escuchar para curiosamente, levantarnos el ánimo. A lo largo de los años, han aparecido un montón de musicazos que han forjado este sonido e influenciado a un montón de nuevas generaciones. Y eso lo podemos notar en la actualidad, porque este ritmo sigue vigente y eso es gracias a muchas bandas, entre ellas Molchat Doma.

Desde 2017, esta banda bielorrusa conformada por Egor Shkutko, Roman Komogortsev y Pavel Kozlov es la abanderada de una nueva ola de grupos que toman como inspiración el post punk, combinándolo con un toque de new wave, dark wave y synth pop, dando como resultado un sonido sumamente hipnótico y sombrío. Sin embargo, su carrera es sumamente curiosa, pues pasaron de ser un fenómeno viral en internet a tocar en festivales importantes y armar giras por Estados Unidos y Europa.

Aquí les van 10 rolas de post punk actual para disfrutar en cualquier momento

En México aún no hemos tenido chance de ver a Molchat Doma en vivo. Como recordarán, en 2020 esta bandota tenía programadas algunas fechas en nuestro país, pero cuando el coronavirus se convirtió en pandemia, no les quedó de otra más que cancelar. Pero no se preocupen, que después de mucha espera y gracias a que las cosas están cambiando, este 2022 podremos checarlos en vivo y a todo color en distintas ciudades y escenarios, entre ellos el Tecate Pa’l Norte 2022.

Es por eso que para que se preparen para la llegada de esta agrupación que los hará bailar en la oscuridad, nos armamos una lista con 10 rolas de post-punk actual para escuchar y disfrutar en cualquier momento. Ya sea que vayan en camino a la chamba o la escuela en el metro, que estén haciendo ejercicio o simplemente están aburridos y quiere pasar el rato con buena música. Cualquier oportunidad y pretexto son válidos para darle una oportunidad a estas canciones. Así que corran por sus audífonos, que ahí vamos.

Molchat Doma – “Ответа Нет”

Ok, empecemos esta lista con el artista que mencionamos previamente: Molchat Doma. Tenemos muy claro que en los dos primeros álbumes de los bielorrusos hay rolas impresionantes –algunas incluso se hicieron virales en redes sociales–, pero en esta ocasión nos queremos enfocar en su más reciente material discográfico, Monument y sobre todo en “Ответа Нет”, un temazo con sintetizadores vintage que combinados con una caja de ritmo y la misteriosa voz de Egor Shkutko, los hará moverse a su ritmo.

Hoffen – “You Will Fall With Me”

Por supuesto que el post-punk no es un género que solamente se haga en Europa o en países en habla inglesa. De hecho, en México tenemos a Hoffen, un proyecto formado en 2015 por el músico Dalí Lantzeta y que ha dejado un gran sabor de boca. Desde entonces ha lanzado un par de álbumes interesantes, pero de todas sus rolas nosotros rescatamos “You Will Fall With Me”, que sin duda los atrapará por completo con su vibra estresante que los transportará a un ambiente oscuro.

Light Asylum – “Pope Will Roll”

Entre en synth pop y el post-punk tenemos a Light Asylum. En 2010, esta banda neoyorquina conformada por Shannon Funchess y Bruno Coviello sacudió a la escena de aquella ciudad por presentar una propuesta que dejó a muchos con la boca abierta, beats intensos y una voz femenina tan profunda que sorprendería hasta al mismísimo Ian Curtis. Desde 2012 no han publicado nada nuevo, pero hoy los recordamos con una de sus mejores rolas, “Pope Will Roll”, en la cual les recomendamos clavarse en las texturas sonoras que le agregaron.

She Past Away – “Ritüel”

Directamente desde Turquía tenemos a She Past Away, una banda que viene haciendo música que sin duda escucharíamos a todo volumen en el Under. Volkan Caner y Doruk Öztürkcan han hecho un espectacular trabajo con este proyecto, el cual tiene ese ADN del post-punk puro, pero al que le agregan un toque gótico y por qué no, también algo de dark wave. Y por supuesto que para esta lista teníamos que incluir “Ritüel”, que representa a la perfección la propuesta con la que han destacado desde 2006.

Bragolin – “Into Those Woods”

Si lo que buscan es una banda que les dé el sonido de los 80 influenciado por el dark wave y combinado con letras casi posapocalíticas, Bragolin es lo que tanto pedían. Edwin van der Velde se ha rifado como los grandes creando rolas que además de ponernos a bailar, también nos transmiten un montón de emociones. Y el ejemplo claro de esto es “Into Those Woods”, una rola sumamente rápida con un riff pegajoso que al escucharla no sabrán si querrán brincar, mover la cabeza o simplemente disfrutar de su ritmo desolador.

Lebanon Hanover – “Living on the Edge”

Lebanon Hanover es otro grupazo que nos recuerda que el post-punk sigue muy presente y evolucionando conforme pasa el tiempo. Creado por Larissa “Iceglass” Georgiou y William Maybelline, este proyecto británico-alemán lleva más de una década sorprendiendo con su propuesta estruendosa y tétrica, que los ha llevado a tocar por todo el mundo. En 2020 estrenaron su sexto material discográfico, Sci-Fi Sky y de este álbum elegimos “Living on the Edge”, con referencias darks a The Cure y Steve McQueen.

VVV – “Vodka y Percocet”

Como ya lo comentábamos antes, el post-punk no está peleado con los idiomas y para muestra está VVV. Desde hace unos años, el trío madrileño conformado por Adrián, Elinor y Manu se convirtió en representante de este género en español, ganando concursos de música independiente y lanzando discos que han robado la atención de la prensa especializada de su país. Y si quieren checar esta propuesta que seguramente les volará la cabeza, a continuación les dejamos un rolón: “Vodka y Percocet”.

Holygram – “Still There”

Si algo nos queda muy claro es que muchas bandas han tomado la base rítmica del post-punk británico para formar su propio estilo. Sin embargo, hay quienes usaron los sonidos de su país para complementarlo, como el caso de Holygram, agrupación alemana que además de seguir este género, lo combinaron con un poco de krautrock, shoegaze y hasta pop. Todo esto da junto con sus letras llenas de poesía, dan como resultado una propuesta que puede acercar a cualquiera esta vibra densa y si no nos creen, escuchen “Still There”.

Soviet Soviet – “Fairy Tale”

Por supuesto que en esta lista no podía faltar esta bandota. Soviet Soviet es una de esas agrupaciones que de plano son necesarias para entender la evolución de este género y cómo lo escuchamos hoy en día. Fue en 2008 cuando Andrea Giometti, Matteo Tegu y Alessandro Ferr se juntaron en Italia para formar esta banda, que nos ha dejado discos espectaculares y rolas que nomás no salen de nuestras cabezas. Y en esta ocasión, de su enorme lista de canciones, nos quedaremos con “Fairy Tale”, para bailar al ritmo de ese bajo distorsionado.

Human Tetris – “A Company”

Para cerrar con broche de oro, tenemos a otra banda que así como Molchat Doma, parecen ser los abanderados del post-punk actual, ni más ni menos que Human Tetris. Formada en 2008 en Moscú, esta agrupación ahora integrada por Arvid Kriger, Tonia Mineva, Maxim Zaytsev y Ramil Mubinov nos ha recordado por qué nos encanta tanto este género y se lo han apropiado agregándole texturas por momentos suaves y en otros oscuras. Tienen verdaderos rolones, pero en esta ocasión nos quedamos con “A Company”.