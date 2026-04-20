Lo que necesitas saber: Kanye West todavía tiene shows en pie en Turquía, Paísees Bajos, Italia, España y Portugal.

El regreso de Kanye West a los escenarios del mundo para promocionar su nuevo disco parece que se quedará en “lo que pudo ser”. Sólo alcanzó a arrancar en Los Ángeles (previo “calentamiento” en México) pero, de ahí en fuera, en otros países sus shows han sido cancelados.

Kanye West / Foto: @kanyewest

Shows de Kanye West en Suiza y Polonia no se realizarán

A la cancelación de la presentación de Kanye West en los tres días del Wireless Festival de Londres y la posposición indefinida de su concierto en Marsella, Francia, ahora hay que agregar dos fechas de la gira del rapero que no se realizarán: una en Chorzów, Polonia y otra en Basilea, Suiza.

Primero, los encargados del estadio Salesiano de la ciudad de Chorzów, en Polonia, informó por medio de un comunicado que el show de Kaye West nomás no se iba a poder hacer. ¿Por? Según el comunicado oficial, por “motivos de carácter formal-legal”.

Kanye West / Captura de pantalla (video Youtube “Run Away”)

“No son ‘controversias’… es normalización del odio”: ministra de Cultura de Polonia

Polonia fue uno de los países que más sufrió por el nazismo y se veía poco probable que Kanye West pudiera lograr presentarse en Chorzów el próximo 19 de junio… sobre todo después de que las autoridades de otras ciudades europeas se mostraron en contra de permitir que alguien que exaltó el antisemitismo ofreciera shows así como así.

Aunque la administración del estadio Salesiano no dio mayores explicaciones sobre su decisión de no permitir el show de Kanye West, anteriormente la ministra de Cultura de Polonia, Marta Cienkowska, se mostró abiertamente en contra de la presentación del rapero.

“Hablamos de un artista que ha expresado públicamente contenidos antisemitas, ha relativizado crímenes y ha ganado dinero vendiendo camisetas con esvásticas. Esto no son «controversias». Es un cruce consciente de límites y la normalización del odio”, señaló la funcionaria polaca en redes.

Kanye West / Captura de pantalla (video YouTube, The Independent)

A la cancelación del show de Kanye en Chorzów polaca se agregó –al día siguiente– el que daría en Basilea. El sábado 18 de abril, el club FC Basilea informó que, tras revisar la solicitud del equipo de Ye para que el artista se presentara en su estadio (el St Jakob-Park) decidió no aceptar.

La administración del club suizo no alegó irregularidades legales… fue más directa: “De acuerdo con nuestros valores, no podemos ofrecer una plataforma al artista en cuestión dentro de este contexto”, informó un portavoz del FC Basilea a Reuters.

Kanye West, quien alguna vez dijo admirar a Hitler y vendió camisetas con la esvástica nazi, planeaba visitar varias ciudades de Europa para promocionar su nuevo disco, Bully. Ya canceló cuatro shows, sólo ciudades de Turquía, Países Bajos, Italia, España y Portugal siguen en pie.