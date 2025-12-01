Lo que necesitas saber: Repasamos aquí los lugares que Dua Lipa estará visitando en nuestro país.

Dua Lipa cierra el 2025 y la gira Radical Optimism en México, pero no crean que solo viene a dar sus últimos tres shows del año, eh… como suele hacerle en cada ciudad, veremos si aprovechará para darse un rol por la CDMX y sus alrededores.

Ya la vimos ir a estadios de fútbol, museos, lugares históricos y cualquier cantidad de lugares en otros países. Así que toca ver cuál qué sitios visita la británica en su tour chilango, como lo hizo en el 2022.

Dua Lipa durante el Radical Optimism Tour. Foto: Getty.

Dua Lipa llegó a la Ciudad de México y ya echó un bailazo

El fin de semana previo a sus conciertos en la Ciudad de México, Dua Lipa y su pareja, Callum Turner, hicieron una parada en el San Luis Club Roma.

Así luce el interior del San Luis Club Roma. Foto: vía Facebook.

Dicho lugar, ubicado precisamente en la calle San Luis #26 en la Roma Sur, es conocido por ser un predilecto para quienes disfrutan de ir a bailar salsa (hay música en vivo), echar un trago y comer algo ya se paso.

Los horarios son aproximadamente de 8PM a 4AM, por si un día quieren ir a calar que onda para zapatearle un rato, así como le hizo Dua Lipa con su señor.

Iremos actualizando esta guía con los lugares que Dua Lipa vaya visitando a lo largo de su estadía en México, así que atentos.

Más allá del tour chilango: Otras actividades de Dua Lipa en México

Y como este es un momento imperdible para ir cerrando la agenda de conciertos del 2025, hay una serie de actividades especiales que debes tener en el radar si eres fan de Dua Lipa y estarás cayéndole a alguno de sus shows en la Ciudad de México.

Book Tasting en la CDMX

Si eres fan de Dua Lipa, bien sabes que la artista es una devoradora de libros voraz. Y por primera vez, traerá a nuestro país este proyecto llamado Book Tasting como parte de su club de lectura de Service95.

Si estabas suscrito a sus newsletter, seguramente ya pudiste asegurar tu lugar. Ya en este momento, puede ser más complicado encontrar un espacio… pero tampoco pierdan la fe de que, en una de esas, se puedan abrir nuevos espacios.

El evento se realizará el jueves 4 de diciembre de 7:30 a 10:30PM. Checa la cuenta de IG del club de lectura de Dua para más actualizaciones.

Foto: Especial.

Taquería La Dua

No sabemos la cantante de “Don’t Start Now” se va a dar la vuelta para echarse un taquito, pero algunos fans están viendo qué onda con la taquería La Dua, que estará abierta de 1 al 5 de diciembre.

Originalmente, el local le pertenece al establecimiento de Los Caramelos en la Condesa, pero Warner Music México se asoció para realizar esta activación. Lo bueno: se ve bastante chido y está ‘cotorro’ el nombre de los tacos Houdini o el taco Radical Optimism.

Lo no tan chido… si no hiciste el pre-registro y todo el proceso para asegurar tu visita hace unos días, no puedes entrar. Nomás se habilitó para 800 personas cada día.