Lo que necesitas saber: Luego de presentarse en el Tecate Emblema, LP confirma tres shows muy especiales en nuestro país.

Artistas que prendieron en el Tecate Emblema ahora van en solitario. Primer fue Louis Tomlinson, ahora LP es quien confirma una fecha de ella solita… nueva oportunidad para ver a esta sensacional artista.

LP / Foto: facebook.com/iamLP

LP tocará todo el disco Lost On You

Parece mentira, pero han pasado 10 años desde que LP lanzó el exitoso Lost on You… y la gira para celebrarlo es con la que regresará a nuestro país: “All Is Not Lost 2026”.

LP dará tres shows en México. Así queda su agenda:

Monterrey : Viernes 20 de noviembre / Escenario GNP Seguros

: Viernes 20 de noviembre / Escenario GNP Seguros Ciudad de México : Domingo 22 de noviembre / Auditorio Nacional

: Domingo 22 de noviembre / Auditorio Nacional Guadalajara: Miércoles 25 de noviembre / Auditorio Telmex

LP en México, 2026 / Imagen: acebook.com/iamLP

En los shows de este tour LP ofrecerá dos sets: uno con música nueva, otro en el que echa todos lo hitazos… y además, interpretará en su totalidad el álbum Lost On You. Pinta para ser un gran show…

Boletos para LP en México

Los boletos para LP en México estarán disponibles en preventa a partir del 25 de mayo… bueno, eso por parte de la artista (con prerregistro en su página oficial). En el anuncio de OCESA se indica que la preventa en el sitio Ticketmaster comenzará el día 26.

Tanto LP como OCESA informan que la venta general de los boletos para las tres fechas será a partir del 27 de mayo.