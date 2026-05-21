Lo que necesitas saber:

“Ride the Lightning”, “St. Anger”, “The Call of Ktulu” y “One” son algunas de las canciones que forman el disco ‘Plays Metallica Vol. II”… y que Apocalyptica interpretará en su visita a México.

A ponerse el smoking y el monóculo, porque Apocalyptica regresa a México para echarse la segunda parte de sus interpretaciones en chelo de las canciones de Metallica: el Plays Metallica, Vol. II.

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Apocalyptica. Foto: Salvador Medina.

¿Cuándo y dónde se presentará Apocalyptica en México?

Por medio de redes sociales se confirmó el regreso del cuarteto de cuerdas proveniente de Finlandia. En el anuncio publicado por OCESA se le informa al respetable que la banda hará dos grandes presentaciones en México.

Anótenle: 14 de enero en el Escenario GNP Seguros de Monterrey y 16 de enero en el Auditorio Nacional de la ciudad de México.

apocalyptica mexico
Apocalyptica en México / Imagen: OCESA

Boletos para los shows de Apocalyptica

Los boletos para los shows de Apocalyptica estarán disponibles en preventa el 25 de mayo. Un día después, comenzará la venta general. Todo por Ticketmaster.

Hace ya varios años, en 1996, Apocalyptica irrumpió en escena con el disco Plays Metallica by Four Cellos e hizo que los metaleros se vistieran de gala para deleitarse con sus excelsas interpretaciones de las canciones de la banda liderada por James Hetfield.

Con tan maravillosa forma de interpretar a Metallica era necesaria una segunda parte… y esta llegó hasta 2024, con el Plays Metallica, Vol. II disco que Apocalyptica vendrá a tocar a nuestro país (esperemos, de forma íntegra).

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Apocalyptica / Foto: facebook.com/Apocalyptica

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