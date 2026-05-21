Lo que necesitas saber: Wolf Alice vino a México por segunda ocasión y a un año de su primera visita... pero este show

Wolf Alice volvió a la Ciudad de México, y es un poco extraño escribirlo así, como si hubiera pasado mucho tiempo de su primera visita. Pero en realidad, ha pasado menos de un año de cuando tocaron en el Foro Indie Rocks.

“Definitivamente regresaremos”, dijo el bajista Theo Ellis en aquel primer concierto en nuestro país… aunque no esperábamos que fuera tan pronto. Pero qué grato que no hayan dejado pasar tanto tiempo.

Foto: David Barajas para Sopitas.com.

La noche glam de Wolf Alice en México

La estética glam que la banda maneja en la era de The Clearing se hacía notar en el Pepsi Center, en la Ciudad de México. Mucho brillo y glitter, desde los fans hasta la enorme estrella que adornaba el escenario.

Y a las 9 pm salió Wolf Alice a tomar posiciones, con una Ellie Rowsell que ha mutado en una rockstar absoluta con tintes de los 70. Ella te captura desde el inicio con su presencia cuando suena “Bloom Baby Bloom”, que tiene calidad de himno.

Un escenario sencillo en apariencia, pero al mismo, sirvió para que la vocalista demuestre esa presencia hipnótica mientras sube y baja escaleras, o hace performance de baile.

Y es ahí donde podemos confirmar que Ellie Rowsell ha evolucionado como frontwoman, pasando de ser una poderosa cantante con influencia punk a complementarse como una showgirl del rock moderno.

Wolf Alice en México. Fotos: David Barajas.

Un sueño que significa todo para Wolf Alice

Como dijimos, tiene menos de un año que Wolf Alice vino a México. Sin embargo, aquel concierto en el Foro Indie Rocks fue más pequeño.

Por eso, este show en el Pepsi Center se sintió más como ese momento de comunión definitiva que la banda necesitaba con su fandom mexicano.

Así que es un detalle muy lindo que, entre otras cosas, Ellie se diera la oportunidad de dedicar “Just Two Girls” a una fan que andaba que estaba hasta enfrente celebrando su cumpleaños.

Wolf Alice en México. Fotos: David Barajas.

Vinieron entonces más canciones como “Leaning Against The Wall”, “The Sofa”, “Bros”, “How Can I Make It Ok?” y “Safe From The Heart”. Y por ahí, un momento donde el bajista, Theo Ellis, aprovechó para expresar la importancia de esta visita a México para Wolf Alice.

“No saben lo mucho que esto significa para nosotros… desde hace años queríamos venir y por fin está sucediendo. Esto significa el mundo entero para nosotros“, dijo Theo.

Y es que esta declaración debe reflexionarse con sus matices. El recinto quizá no lucía a tope de sold out, pero estaba lo suficientemente lleno para que la banda dimensione que en México tienen una base de fans más que sólida.

Del pasado al presente… y un clásico de culto

La carrera de Wolf Alice, disco a disco, ha sido variada. Por eso, resulta increíble escucharlos tocar canciones como “Yuk Foo” o “Giant Peach”, que nos llevan a ese tiempo en el que la banda se acercaba más al punk y el rock alternativo más distorsionado de influencia noventera.

Y es que se nota cómo Ellie disfruta revisitar esas rolas para volver a ser, por un momento, esa vocalista más eufórica capaz de desgarrarse la garganta sin miedo.

O qué tal cuando toma su guitarra y la hace girar por el aire al ritmo frenético de “Smile”, esa canción que los miembros de Wolf Alice han dicho que compusieron pensando en lo divertida que sería en vivo. Y lo es…

El cierre con “Don’t Delete The Kisses” se siente tan correcto en el sentido de una banda que reconoce cuál es su más grande hit; ese que los llevó al reconocimiento masivo y que de alguna forma, se ha convertido en un clásico indie meloso de culto de los últimos tiempos.

Con esta visita de Wolf Alice a México queda, claro que estamos ante una de las bandas británica más geniales de la última época. Y sí, también es un hecho que no tienen el reconocimiento más amplio que merecen después de más de 15 años de existencia.

Pero hoy en día, no deberíamos fijarnos si llenan un recinto o si han venido seguido o no. Hay que disfrutar que por fin vinieron a nuestro país por segunda ocasión… y estamos seguros que será más recurrentes verlos por acá.

Selist de Wolf Alice en México (2026)

Thorns

Bloom Baby Bloom

White Horses

Formidable Cool

Just Two Girls

Leaning Against the Wall

How Can I Make It OK?

The Sofa

Bros

You’re a Germ

Safe From Heartbreak (If You Never Fall in Love)

Passenger Seat

Delicious Things

Bread Butter Tea Sugar

Yuk Foo

Play the Greatest Hits

Silk

Lipstick on the Glass

Giant Peach

Smile

The Last Man on Earth

Don’t Delete the Kisses