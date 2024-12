Lo que necesitas saber: Si ya no saben que hacer sin conciertos ni festivales, acá les dejamos algunas películas y documentales musicales para ver en streaming.

Se está terminando el 2024, un año en el que –al menos en México– tuvimos chance de ver a un montón de bandas y artistas en vivo. Sin embargo, por el momento no hay conciertos ni festivales, así que lo único que nos queda a los fans de la música es esperar a que vuelvan los shows. Y no hay mejor manera de matar el tiempo que viendo unas buenas películas y documentales musicales.

Esta época del año es increíble, pues nos sirve para pasar tiempo con nuestros seres queridos y prepararnos para el próximo año. Y aunque nos encanta esta víspera, no nos dejarán mentir que muchas veces (sobre todo si están de vacaciones) no sabemos qué hacer y nos aburrimos fácilmente estando en nuestras casas.

Esta es una buena época para ver películas y documentales musicales/Imagen ilustrativa: Getty Images

Bueno, pues si ese es su caso, no se preocupen. En Sopitas.com queremos que se la pasen bomba desde la comodidad del sillón o cama. Es por eso que para prepararnos para la conciertiza del 2025 y calentar motores para un nuevo año que promete mucho, a continuación les dejamos una lista de películas y documentales musicales que están en streaming y seguro les lateran.

Chequen todas estas películas y documentales musicales

Bob Marley: One Love

Andamos en la época de los biopics y si traen la fiebre a todo lo que da con las historias de músicos famosos, la primera recomendación es Bob Marley: One Love. Esta cinta protagonizada por Kingsley Ben-Adir y Lashana Lynch se centra en la vida y obra de la leyenda del reggae, específicamente en lo que vivió a mediados de los 70, una época complicada donde le pasó absolutamente todo.

Se enfrentó a un intento de asesinato en su contra, dio un concierto a favor de la paz en Jamaica, grabó uno de los discos más exitosos de toda su carrera, Exodus y llegó la enfermedad por la que lamentablemente moriría años después. Si quieren tener otra perspectiva de la persona que escribió algunas de las rolas más famosas de amor y unidad, tienen que echarle un ojo a esta película.

Bob Marley: One Love está disponible en Netflix

Beatles ’64

En los últimos años hemos visto películas y documentales increíbles sobre The Beatles. Tuvimos Get Back de Peter Jackson e incluso salió una reedición de Let It Be. Sin embargo, una de las cintas más interesantes que se han estrenado recientemente sobre los Fab Four es Beatles ’64, producida por el mismísimo Martin Scorsese.

Este documental se clava en la histórica primera visita de Joh, Paul, George y Ringo a Estados Unidos en 1964, así como su debut en The Ed Sullivan Show. A través de entrevistas con McCartney, Starr, músicos famosos que influenciaron al cuarteto de Liverpool e incluso fans que formaron parte de la Beatlemanía, nos dan una enorme visión del impacto cultural y social que dejó la banda en millones de personas.

Beatles ’64 está disponible en Disney+

Watch the Sound with Mark Ronson

A muchos les basta con escuchar la música. Pero también sabemos que hay una gran mayoría que, aunque no lo comprendan al 100%, les interesa muchísimo conocer más sobre la grabación de esas canciones que les encantan. Y si ustedes son de esos curiosos, como nosotros, seguro van a disfrutar de Watch the Sound with Mark Ronson, una docusrie donde el músico y productor británico nos habla de cómo la tecnología y la música se han cruzado.

A través de 6 episodios, Mark explica un aspecto técnico de grabación, desde el Auto-Tune hasta el sampleo, las cajas de ritmo y sintetizadores. Y para eso, cuenta con invitados especiales del tamaño de Paul McCartney, Dave Grohl, Josh Homme, los Beastie Boys, Questlove, Gary Numan, Duran Duran, Ezra Koenig de Vampire Weekend, Kevin Parker, Charli XCX, Santigold, Thurston Moore y muchos más.

Watch the Sound with Mark Ronson está disponible en Apple TV+

Call Me Country: Beyoncé & Nashville’s Renaissance

Sun lugar a dudas, el 2024 fue el año del country. Para nadie es un secreto que este resultó ser uno de los géneros más escuchados, en parte porque muchos artistas populares decidieron tomarlo para trabajar en proyectos interesantes. Una de ellas por supuesto que fue Beyoncé, quien además de lanzar un álbum inspirada en estos sonidos, hasta armó un documental para hablar sobre el tema.

En Call Me Country: Beyoncé & Nashville’s Renaissance, la cantautora y productora nos muestra el proceso de grabación de su disco Cowboy Carter, pero también explora la definición de la música country e incluso la situación de los artistas afrodescendientes de Nashville, que siguen luchando por su visibilidad y relevancia en el género. Si quieren comprender este fenómeno, acá tienen una visión más profunda al respecto.

Call Me Country: Beyoncé & Nashville’s Renaissance está disponible en Max

La gran noche del pop

Hay sucesos que marcaron para siempre la historia de la música. Uno de esos hechos cruciales fue la grabación de “We Are The World”, la famosa rola que reunió a varias estrellas y que tuvo como fin recaudar fondos una campaña humanitaria para intentar acabar con la hambruna en Etiopía. Por supuesto que este momento es importantísimo y por fin podemos checar lo que sucedió el día en que esta canción cobró vida.

La gran noche del pop es un documental que narra el origen de este temazo y cómo fue que se involucraron nombres como Quincy Jones, Michael Jackson y Lionel Ritchie. Pero también nos dan imágenes de lo que sucedió el 28 de enero de 1985 (cuando grabaron la rola) y lo complicado que fue juntar en un mismo estudio a leyendas como Stevie Wonder, Tina Turner, Billy Joel, Bruce Springsteen, Diana Ross, Willie Nelson, Cindy Lauper, Bob Dylan, Ray Charles y más.

La gran noche del pop está disponible en Netflix

Taylor Swift: The Eras Tour

Sí, por supuesto que si hablamos de películas y documentales musicales, no podíamos olvidarnos de la artista pop más importante de la actualidad. En 2023, Taylor Swift sorprendió al mundo con The Eras Tour, la gira con la cual repasó cada una de las eras de su carrera musical con un alucinante espectáculo de 3 horas y un montón de tecnología detrás.

Sin embargo, más allá de dejar este show como una experiencia en vivo, Taylor decidió filmar este concierto y convertirlo en una película. Así que si ustedes quieren revivir lo que fue esta histórica gira (la más exitosa del 2024) o de plano entender por qué hubo tanto hype al respecto, definitivamente deben ver esta cinta.

Taylor Swift: The Eras Tour está disponible en Disney+

Louis Armstrong: Black & Blues

Dejando un poco de lado la música popular, tenemos una opción que seguramente disfrutarán los amantes del jazz, pues se centra en una de las figuras más importantes de la historia de este género. Así es, hablamos de ni más ni menos que Louis Armstrong: Black & Blue, un documental que es una verdadera joyita oculta.

A través de grabaciones personales completamente inéditas y material de archivo nunca antes visto, nos cuentan la historia de la vida de Armstrong desde su propia perspectiva. Sin embargo, más allá de resaltar su enorme legado como fenómeno musical y artista internacional, también nos muestran su faceta como activista por los derechos civiles. Este es un retrato que pocos conocen sobre el gran Louis.

Louis Armstrong: Black & Blues está disponible en Apple TV+

If These Walls Could Sing

Existen lugares en el mundo que son igual de importantes que las personas que los han visitado. Uno de esos es Abbey Road, el cual ha visto pasar a un montón de leyendas de la música y en el que se han grabado algunos de los mejores discos de todos los tiempos. Y si quieren conocer la historia de estos emblemáticos estudios, deben echarle un ojo a If These Walls Could Sing.

Mary McCartney (sí, la hija de Sir Paul) es la directora de este documental, el cual nos cuenta cómo surgió, así como su importancia e impacto para la industria musical. Por si esto no fuera suficiente, artistas como el propio McCa, Ringo Starr, Elton John, Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason, Noel y Liam Gallagher, Jimmy Page, Nile Rodgers y más, narran sus experiencias y recuerdos grabando en ese mítico edificio.

If These Walls Could Sing está disponible en Disney+

The Velvet Underground

A lo largo de la historia, han aparecido un montón de bandas y artistas que bajita la mano, y sin tantos reflectores, han influenciado a varias generaciones de músicos. En esa lista por supuesto que está The Velvet Underground, un grupazo un tanto infravalorado en el mainstream pero que definitivamente, fueron una pieza clave para forjar el sonido del rock/pop de las siguientes décadas.

En este documental dirigido por Todd Haynes (quien ha estado detrás de grandes cintas como Velvet Goldmine, I’m Not There, Carol y May December), que combina entrevistas con los integrantes y material de archivo, nos cuentan la historia de este revolucionario proyecto y el enorme legado que han dejado en la industria musical.

The Velvet Underground está disponible en Apple TV+

Moonage Daydream

Por último pero no menos importante, tenemos una maravilla para los fans de David Bowie. La vida y obra de este artistazo está muy bien documentada, hay un montón de películas (tanto documentales como de ficción) que hacen referencia a este gran músico. Sin embargo, estamos seguros que no han visto algo como lo que logró Moonage Daydream.

Brett Morgen (el mismo que estuvo detrás de Kurt Cobain: Montage of Heck) nos entrega una visión inédita de Bowie, sobre quién era la persona detrás de los álter egos, sus ideales artísticos y reflexiones sobre la vida. Y para eso, utilizó imágenes nunca antes vistas –incluyendo material de conciertos en vivo– de los archivos personales de David. Este es un verdadero viaje para conocer a detalle a esta leyenda.

Moonage Daydream está disponible en Amazon Prime Video

