De unos años para acá, la industria cinematográfica se ha enfocado en preparar películas basadas en la vida y obra de músicos legendarios. Hay muchos ejemplos al respecto, algunos mejores que otros, pero este 2024 por fin podemos ver en la pantalla grande la historia de una figura emblemática no a nivel mundial que tiene un gran impacto cultural: Bob Marley.

Desde hace un buen rato les contamos que Paramount Pictures junto a la familia de Marley, estaban trabajando en una película biográfica donde nos mostrarían cómo fue el ascenso a la fama, el camino con The Wailers y hasta la situación personal del máximo exponente del reggae de todos los tiempos. Y sí, por supuesto que conforme fueron apareciendo más detalles, todo este proyecto nos emocionó muchísimo.

Platicamos con Kingsley Ben-Adir y Reinaldo Marcus Green por la película biográfica de Bob Marley

Sin embargo, el hype por ver esta biopic aumentó cuando aparecieron los primeros adelantos y tráilers de Bob Marley: One Love, que nos dejaban claro que la película, además de enfocarse en su carrera como artista, también nos daría un vistazo a la vida personal y familiar de este musicazo. Algo que solo muestran “de pasada” en esta clase de producciones.

Aprovechando que el 14 de febrero, en pleno Día de San Valentín llega esta cinta a los cines de México, tuvimos chance de platicar con el protagonista y director de esta producción, Kingsley Ben-Adir y Reinaldo Marcus Green, quienes nos contaron cómo fue llevar a la pantalla grande una historia muy específica de la vida de Marley y en particular, por qué no querían hacer una biopic típica.

Una película sobre la leyenda del reggae que no es como tal una biopic

Para ponerlos en contexto y sin spoilers, Bob Marley: One Love se enfoca en mostrar a esta leyenda de la música a partir de un contexto sociopolítico relevante que lo afectó no solo como artista y figura importante en Jamaica, también a nivel personal. Es decir, que no nos cuentan su historia de manera lineal.

Eso hace muy interesante y diferente a esta película, pues parte de las circunstancias externas bajo las que se desarrolló uno de los momentos más importantes de la carrera de Bob para entender quién era como persona y artista. Definitivamente, ese fue un gran acierto de Reinaldo Lee Marcus, quien nos explicó cómo algunas otras cintas (entre ellas Amores Perros de Alejandro González Iñárritu y una idea en específico, lo llevaron a tomar la decisión de dirigir de esta manera este proyecto.

“Mira, nunca me propuse hacer una película biográfica musical. Ni siquiera eran realmente el tipo de películas que yo veía. Quiero decir, he visto algunas, pero no era el género en el que alguna vez pensé que entraría (refiriéndose a ‘Bob Marley: One Love’). El tipo de películas que amo son ‘Ciudad de Dios’, ‘Orfeo Negro’ o ‘Amores Perros’, con lugares crudos y ricos donde ves la narración, puedes ver la lucha política, pero no se trata de la política sino de cómo navegas por esa política. Y entonces era el tipo de películas que usé de referencia para el estilo o el tono, no necesariamente copiarlas, sino asimilar la crudeza y la autenticidad del lugar que tiene esta historia como escenario”. “La ciudad es un personaje más de la película, Kingston. Quería que fuera parte importante de la película, Jamaica, Trench Town, de donde es Bob. Queríamos que eso pareciera real. Así que ese fue el enfoque desde el principio, además de intentar hacer una película en lengua extranjera sin subtítulos, eso era interesante para mí, pero no algo como ‘Cool Runnings’. Por mucho que me guste esa película, queríamos hacer algo crudo que fuera rico y sincero para Bob. Y la música, teníamos el don de la música para mezclarlo en una narrativa como esa. La música debería sentirse orgánica para ese tipo de narración. Así que nunca parece que las canciones sean un complemento de la película, se sienten como parte de la trama de la historia”. “Entonces elegimos de 1976 a 1978, ¿cuáles fueron las canciones y cómo creó esas canciones a lo largo del camino que estamos contando? ¿Y cómo hizo eso? Y así, una vez que desciframos la estructura de la película, eso nos ayudó a refinarla, en cuanto a la música que terminó en la película. Y como sabemos en ese periodo, Bob creó ‘Exodus’. Entonces, después del intento de asesinato contra su vida, duplicó su apuesta y creó uno de los mejores álbumes, si no el mejor álbum del siglo XX. Para nosotros, ese momento fue muy rico en cuanto a creación musical, historia y agitación política”. “Ver a Bob navegar por eso a nivel personal y público, pasando de, ya sabes, una superestrella jamaicana a una superestrella global, pasando de un músico a un revolucionario, ese es el viaje que Bob emprende en nuestra película. Y ese era el camino que queríamos seguir. Y entonces, sí, de nuevo, creo que pudimos romper la estructura de una película biográfica tradicional. Y Bob tuvo visiones, entonces tratamos de incluir esa visiones de una manera que pareciera poética, que de alguna manera pareciera una oración, que pareciera bíblica o religiosa. Bob estaba en eso, se encontraba en un plano superior. ¿Y cómo interpretas eso? Las visiones que se nos ocurrieron en la película, creo, significan esa lucha o esa cosa que él perseguía o de lo que huía. Así es como decidimos abordar la realización de esta película”.

Interpretar a una leyenda sin caer en una imitación

Otro de los aciertos de Bob Marley: One Love es la forma en que Kingsley Ben-Adir interpretó a este artista, el cual no solo fue una figura importante de la industria musical, también es un icono que trascendió culturas, idiomas y generaciones a través de sus canciones, sus letras y mensajes.

En lugar de tratar de imitar a Marley, el actor británico decidió comprender al personaje al que iba a dar vida en la pantalla grande para transmitir el espíritu y esencia de una persona que, a través de su música nos hablaba de justicia, amor, libertad y unidad. Y sí, claro que después de conocer a Bob a profundidad, cambió la perspectiva que Ben tenía sobre su legado e impacto en el mundo.

“No recuerdo saber mucho sobre él en absoluto. Conocía algo de su música y sentí que lo conocía gracias a eso. Pero tan pronto como comencé a prepararme para el papel, me di cuenta de que no sabía tanto como pensaba. Recuerdo las primeras seis semanas de grabación, sentí que estaba descubriendo muchas cosas. Contraté a alguien para que me ayudara a revisar todo el material, a poder pasar a las entrevistas y luego a hablar con su familia. Y, sí, realmente descubrí que no sabía nada y había mucho que asimilar”. “Pero ahora, después de haber pasado tanto tiempo con su familia, sus amigos y sus colegas, y haber escuchado realmente a Bob durante mucho tiempo, las mismas entrevistas una y otra vez, siento que lo conozco. Y siento que lo conozco razonablemente bien, o tan bien como podría haberlo hecho, al menos con toda la información que estuvo disponible para mí. Simplemente creo que era un artista extraordinario y un hermoso ser humano. Y dedicó su vida a la música y a la composición. Y su ética de trabajo era… diferente a todo lo que he conocido. Ya sabes, Malcolm (X) era igual. Estos muchachos trabajaron muy duro”. “Lo hermoso de Bob era cómo animaba a las personas a descubrir lo que querían hacer y ser la mejor versión de sí mismos. Eso fue algo que escuché una y otra vez de la gente. La gente que lo conocía, que era un líder. Pero él… él quería que a otras personas les fuera bien. Lo cual creo que es muy raro, ¿sabes? Gente exitosa, gente famosa. Y, ya sabes, la gente puede ser muy “yo, yo, yo”. Pero se las arregló para emprender este increíble viaje cuando era niño, desde el gueto hasta, ya sabes, el estrellato. Y él… él se mantuvo. Se mantuvo fiel a quién era durante todo el proceso, creo, y respeto mucho eso”.

A todos nos llega la música de Bob Marley en algún punto de la vida

Bob Marley es uno de los artistas que son inevitables de escuchar. A todos de alguna manera nos llega el momento en la vida en el que alguno le echamos oído a sus discos o rolas. Definitivamente uno de los puntos fuertes de la película son las canciones y los momentos musicales que eligieron para representar su vida y obra.

Y definitivamente, lo que compuso la leyenda del reggae impactó al director de esta cinta e incluso, después de hacerse cargo de este proyecto, comprendió los mensajes que quería compartir con todos.

“Mi papá definitivamente tenía a Bob en la casa, incluso desde muy joven. Y entonces… simplemente ponía los clásicos, y por supuesto que conocíamos ‘Get Up, Stand Up’, ‘I Shot the Sheriff’ y ‘Three Little Birds’. Ya sabes, los éxitos que definitivamente escuchábamos cuando éramos niños. No fue hasta que crecí que descubrí algunas de sus canciones menos conocidas. Pero de algo que me di cuenta es que realmente no había analizado sus letras”. “Simplemente entendía y disfrutaba de las melodías. Las cantaba y demás, pero nunca me desafié a profundizar más, no hasta la realización de esta película. Y espero que la película se sienta como una disección de eso, que nos acerque a sus letras, a su significado, para qué cantaba, desde dónde cantaba y los mensajes de unidad, de paz y amor que le estaba dando al pueblo. Bob convirtió su lucha en algo bastante hermoso para nosotros. Y sí, eso es lo que espero ver (refiriéndose a la reacción del público). Eso es lo que la película intenta descifrar”.

La responsabilidad de mantenerse fieles a la persona que quieren homenajear

Para prepararse la filmación de la película, Kingsley Ben-Adir viajó a Jamaica y a la hora de prepararse para interpretar a Bob Marley, se dio cuenta de la enorme responsabilidad que tenía sobre los hombros. Ahora, después de terminar la cinta, conocer a la familia de Marley, el lugar en el que vivió y lo importante que es él para la cultura de todo su país, entendió que lo más importante era mostrar una versión fiel de quien fue este artista.

“Creo que entendí desde el principio el significado o la presión del mismo. Crecí con jamaicanos, ¿sabes? Tengo jamaicanos a quienes llamo familia. Y… lo supe desde el principio. Quiero decir, cuando vas a Jamaica y conoces a la familia, la cosa sube de nivel, simplemente porque se está volviendo algo real. Y dices, ‘oh, estamos haciendo una película, esto realmente va a suceder’. Pero siento que lo sabía muy claramente desde el principio, que la autenticidad era lo más importante.y asegurarnos de que en la película hablemos como hablaba Bob, ya sabes, y no intentemos encubrir nada del lenguaje. No intentamos ponérselo más fácil a nadie”. “Simplemente nos mantuvimos fieles a la forma en que habló Bob, y utilizamos tantos ejemplos de cosas que Bob dijo en entrevistas como pudimos y los incluimos en el guión para tratar de mantenernos fieles. Porque esa es la única forma en que realmente vas a entrar en el espíritu de quién era él, es honrando en su idioma y honrando en el país y la cultura de donde vino. Pero esa nunca fue una pregunta. Eso siempre fue, ya sabes, tan importante para mí, como lo fue para Ziggy, como lo fue para el estudio. Entonces nunca fue una pregunta. Fue sólo el viaje”.

