Lo que necesitas saber: También hay nueva música de Melody's Echo Chamber, Rey Pila, Charlotte Day Wilson, un lanzamiento inédito de Scott Weiland y más.

Llegó el fin de semana y claro que hay mucha música recién salida para escuchar. Así que, como cada siete días, les traemos nuestra selección en la playlist de las nuevas canciones de la semana.

Acá vas a encontrar, segurito, tu nueva rola preferida…

Escucha las nuevas canciones de la semana en la playlist de Sopitas.com

Por aquí te dejamos la playlist con las nuevas canciones de la semana tanto en Spotify como en Apple Music, para que la escuches donde quieras. Ahora, sí, te desmenuzamos los mejores lanzamientos de los últimos días.

Flea – “A Plea”

La neta, no urge un nuevo disco de Red Hot Chili Peppers. Y menos cuando Flea nos entrega cosas como “A Plea”, una nueva canción con el que abre el camino para un proyecto en solitario… y que se escucha prometedor.

El músico de los RHCP se adentra totalmente en el jazz de corte experimental haciéndola de bajista ––obvio––, vocalista y trompetista, reviviendo su amor por este instrumento, y con una letra de conciencia que resalta las tensiones políticas, el miedo a la militarización y una súplica por frenar el odio en favor del amor y la paz.

Agárrense que se viene el disco debut de larga duración de Flea y trae musicazos: Jeff Parker, Mauro Refosco (Atoms For Peace) en la percusión, Rickey Wasington (padre de Kamasi) en vientos, Deantoni Sparks a la batería, Anna Butterss al contrabajo, Vikram Devasthali al trombón… y se dice que Nick Cave también colaboró.

Tomora – “Ring The Alarm”

El nombre ‘Tomora’ estuvo apareciendo en muchos anuncios de carteles de festivales que se realizarán en el 2026. Y tal vez pasó desapercibido para algunos… pero la cosa cambia ahora que sabemos que este proyecto lo encabezan Aurora y Tom Rowlands de The Chemical Brothers.

¿Lo mejor? Llegó “Ring The Alarm” como su primer tema a la playlist de nuevas canciones de la semana. Es electrónica frenética, extravagante, con un toque freak que le da mucho estilo a todo, desde la voz de la increíble artista noruega hasta el video musical.

La letra, sencilla sí, pero muy sustancial y parece evocar el conflicto existencial que nos llega en la vida cotidiana cuando escuchamos la alarma todas las mañanas para ir a la rutina. Bueno, eso es lo que intepretamos, jeje… ¿y ustedes?

Melody’s Echo Chamber – “The House That Doesn’t Exist”

Cuando la cosa no pinta bien, nos hacemos escenarios gratificantes en nuestra mente con los que se vale soñar. ¿Son imposibles de alcanzar? Tal vez no… y se vale imaginarlos con la esperanza de alguna vez tenerlos.

Un poquito eso es lo que Melody’s Echo Chamber nos da a entender con esta nueva canción llamada “The House That Doesn’t Exist”, con una textura que se siente entre el soul y el chamber pop con toque psicodélico que le queda de maravilla a la artista francesa.

Ya llegó su nuevo disco, Unclouded, que está buenazo. Échenselo que está de aquellos…

Scott Weiland – “If I Could Fly”

El pasado 3 de diciembre, se cumplió el 10 aniversario del fallecimiento del legendario Scott Weiland, quien fuera vocalista de Stone Temple Pilots y Velvet Revolver. Y en su memoria, la gente que administra su herencia publicó una canción inédita llamada “If I Could Fly”.

Scott originalmente escribió y grabó la canción en el 2000, esto después de que nació su hijo Noah. Y sí, justo es una linda balada llena de sentimiento donde Weiland habla de todo lo que daría por ser perfecto para un ser amado. Eterno, Scott.

Guns N’ Roses – “Atlas”

Quién sabe si los Guns tengan ganas de lanzar un disco en el futuro… pero de que tienen bastante material al parecer, lo tienen. Y así llega “Atlas”, nueva canción ––pero no tan nueva–– que se había trabajado en las extensas sesiones del Chinese Democracy a finales de los 90 y a lo largo de los 2000.

Ya por ahí, circulaba un demo pues la canción iba a aparecer en ese disco, pero no logró llegar al corte final. Y Axl Rose decidió retomarla después de que se reunió con Slash y Duff McKagan para reelaborarla juntos.

El resultado: una canción que se siente muy en sintonía con el sonido clásico de la banda, especialmente con la época de los Use Your Illusion.

Charlotte Day Wilson – “High Road”

A pesar de que ya tiene sus añitos en la industria Charlotte Day Wilson es una de esas artistas que no ha tenido el reconocimiento que merece. Y si no la has escuchado a detalle, esta nueva canción llamada “High Road” es una buena manera de entrarle a su trabajo.

En esencia, este track nos muestra todo lo que hace genial a Charlotte: una voz y una instrumental muy inspiradas en el soul, el R&B y el jazz clásicos con elementos de producción modernos.

Y en cuanto a la letra… parece narrarse de la perspectiva de una persona despidiéndose de un ser querido a quien agradece por los momentos hermosos vividos, pero que no pudieron durar. Temazo absoluto.

Austero – “Hard”

Si andas buscando una buena banda de rock mexicana, potente, de sonido áspero y enérgico… entonces te va a encantar Austero. Si los quieres conocer más a detalle, acá te dejamos el perfil que hicimos sobre ellos En El Radar.

Y la otra forma de empezar a conocerlos, es esta nueva canción que lanzaron llamada “Hard” muy inspirada en el stoner rock desértico propio de una banda nacida en Chihuahua.

No por nada, el legendario Steve Albini trabajó con ellos en el estudio. Bandota.

Disclosure ft Leon Thomas – “Deeper”

El nombre de Leon Thomas suena cada vez más en las grandes esferas de la música. A este chico lo conociste en series de Nickelodeon como iCarly y Victorious, donde sus personajes se caracterizaban precisamente por su pasión por la música… y no es para menos porque es muy buen músico.

Leon recién lanzó el disco Mutt en 2024 y en este año nos trajo Pholks, que lo tuvimos en nuestro conteo de mejores discos del 2025. Y ahora, llega de la mano de Disclosure a la playlist de nuevas canciones de la semana don “Deeper”.

Gran combinación de electrónica house con la voz R&B de Leon cargada de efectos muy atmosféricos para pasarla suave…

Angel Du$t – “DU$T”

Turnstile llevó el hardcore punk al plano mainstream (de gran manera por supuesto) y abrieron una brecha que está siendo aprovechada por otras bandas que vienen de la misma escena de Baltimore… y una de ellas es Angel Du$t (que de hecho tuvo a miembros de Turnstile en su alineación).

Este grupo también está experimentando un despegue tardío para un público más amplio, sobre todo teniendo en cuenta que ya tienen varios discos en su haber. Y ahora, se preparan para lanzar el disco Cold 2 The Touch el 13 de febrero del 2026, que puede ser el año de su ascenso definitivo.

El ejemplo está en su sencillo reciente, “DU$T”, que mantiene la esencia hardcorera agresiva pero con estos elementos más pulidos como la intro acústica y una voz melódica que de pronto, se convierten en un arranque punk contagioso.

Si no los conocían mucho, ahora es cuando.

Rey Pila – “Inside My Brain”

En este 2025, Rey Pila no solo lanzó nuevo disco… también celebró los 10 años de su disco The Future Sugar. Y antes de que el año termine, se echaron un buen clavado de nostalgia rascando entre sus baúl de demos e ideas de aquella época.

Así es como le dieron nueva vida a esta canción llamada “Inside My Brain”, que han reelaborado en una versión cercana lo que hicieron con Estan Strange I, con un toque de sytnhpop oscuro.

Rolita chida para el fin de semana…