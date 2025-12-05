Lo que necesitas saber: Te dejamos 5 datos esenciales para entrarle a 'Unclouded', el nuevo disco de Melody's Echo Chamber.

Unclouded es el cuarto álbum de estudio de Melody’s Echo Chamber, y fue lanzado hoy a través de Domino Records. El sucesor de la fantasía psicodélica que fue el Emotional Eternal (2022), plantea un ajuste en el sonido de Melody, y te contamos todo para que le entres a este lanzamiento.

5 datos esenciales para adentrarse en ‘Unclouded’

Hayao Miyazaki inspiró la idea detrás de ‘Unclouded’

El título de Unclouded proviene de una cita del cineasta japonés Hayao Miyazaki:

“Debes ver con ojos despejados (unclouded) por el odio. Ver el bien en el mal y el mal en el bien.” – Hayao Miyazaki.

Esta premisa filosófica sobre el equilibrio, aceptación y claridad. Es el punto de partida para las ideas del álbum, y en las letras lo escuchamos bastante. En “How to Leave Misery Behind”, Melody menciona: “La vida me hizo darme cuenta de cómo dejar atrás las miserias, por favor sé amable”. Esto resuena con lo planteado por Miyazaki, algo como ver con claridad que todo tiene un lado bueno y malo.

Colaboraciones e instrumentación: un giro en la producción y la paleta sonora

Para producir y coescribir Unclouded, Melody Prochet reclutó al compositor y productor sueco Sven Wunder (solista, Danny Brown), y a Leon Michels (El Michels Affair, Clairo). Definitivamente escuchamos un cambio en el sonido y la paleta sonora, quizás menos dreamy y más comprimido, con baterías bastante distintas a lo anterior de Melody’s Echo Chamber.

Además regresa a colaborar la violinista Josefin Runsteen, y la banda la completan Daniel Ögen y Love Orsan (Dina Ögon) en guitarra y bajo; Malcolm Catto (The Heliocentrics) en batería; y el guitarrista Reine Fiske (Dungen).

Un giro desde el escapismo de ensueño hacia la reflexión concisa

Tradicionalmente, la música de Melody’s Echo Chamber ha sido orientada a algo más de ensueño, a veces con nostalgia o melancolía y en rolas bastante tranquis, menos aceleradas que lo que escuchamos hoy.

Melody lo resume así: “Sigo teniendo altibajos, pero ahora vuelvo más rápido a sentimientos más armoniosos”. Tal parece que es de lo más optimista que hemos escuchado de este proyecto, abraza la vida en lugar de escapar a un lugar más seguro.

El álbum refleja esa luz, esa serenidad. No es agresivo ni revolucionario en su estilo, pero es más consciente, equilibrado, con una claridad emocional y artística que muchas veces se siente más disperso en el dream-pop.

Dream-pop fusión, más orquestal y con psicodelia suave

Si bien Melody mantiene la esencia del sonido clásica del proyecto, reverbs suaves, atmósferas y voz flotante Unclouded suma capas de cuerdas, percusión en fusión con jazz y breakbeat, guitarras brillantes, arreglos que recuerdan a bandas de los ‘90 tipo dreampop/shoegaze.

Ojo, que siguen habiendo momentos más calmados como “Broken Roses”, contemplación casi meditativa, pero la mayoría tienen mucho más groove y ritmos más vivos que equilibran con las atmosferas de ensueño. Unclouded marca un punto reflexivo para Melody, algo así como un renacer, con una mirada más madura sobre la vida. Esto parece contrastante con el escapismo que escuchamos antes en su dream-pop.

La primera colaboración en estudio muestra una apertura que marca un nuevo camino

Melody’s Echo Chamber nunca había tenido un featuring en sus discos de estudio, y para “Daisy”, aparece como colaborador El Michels Affair, el proyecto principal de Leon Michels que destaca por su minimalismo y percusiones retro.

Aunque Leon es productor en todo el disco, esta rola muestra una presencia sonora mucho más clara, con percusiones que tienen fills mucho más intensos y más bien parece que Melody es la invitada.

Melody’s Echo Chamber estará de gira por Europa y Estados Unidos, y lanzó varias ediciones físicas de Unclouded, que pueden conseguir por acá.