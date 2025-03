Lo que necesitas saber: Todo parece indicar que Radiohead regresaría en 2025. Por acá les contamos lo que está pasando con la banda y lo que traerían entre manos.

Desde hace algunos años, muchos soñamos con ver el regreso de Radiohead. Sin embargo, los integrantes de la banda británica nomás no habían dado señales de que esto pudiera ocurrir. Aunque parece ser que después de un montón de espera, por fin los tendremos de vuelta muy pronto, o al menos eso es lo que se rumora.

Como recordarán, fue en 2016 cuando la agrupación estrenó su más reciente material discográfico, A Moon Shaped Pool. Y por supuesto que se aventaron una gira para promocionarlo, la cual los trajo de vuelta a México para tocar dos noches en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Radiohead/Foto: Getty Images

Desde entonces, sus miembros se dedicaron a otras cosas. Thom Yorke y Jonny Greenwood crearon The Smile, Ed O’Brien y Phil Selway se dedicaron a sus proyectos solistas, mientras que Colin Greenwood trabajó en un libro con fotografías sobre la historia de Radiohead e incluso tocó el bajo junto a Nick Cave & The Bad Seeds.

Sin embargo, aunque todo indica que cada quien anda por su lado, recientemente surgieron una serie de noticias que nos hacen pensar que es más probable que vuelva Radiohead que tú con tu ex. Y si no están enterados o viven debajo de una piedra, a continuación les contamos todo lo que se sabe al respecto.

Radiohead formó una sociedad como lo ha hecho con otros discos

El rumor del regreso de Radiohead comenzó el 13 de marzo de 2025, cuando varios medios informaron que unos días antes –el 10 de marzo para ser exactos– los integrantes de la banda formaron una LLP llamada RHEUK2025. Y quizá en este punto se estén preguntando qué es una LLP, bueno, pues son las siglas de Limited Liability Partnership (que traducido al español sería una sociedad de responsabilidad limitada).

¿Y esto qué quiere decir? Esta es una entidad comercial y una forma popular de organizar empresas en el Reino Unido. En el caso de la banda, la sociedad de responsabilidad limitada les permite operar fuera de los límites del modelo de una disquera, dándoles toda la libertad creativa para lanzar tanto material inédito como nuevo porque prácticamente con este modelo están fundando un sello discográfico.

Radiohead/Foto: Getty Images

La creación de RHEUK2025 emocionó muchísimo a los fans, ya que no es la primera vez que Radiohead hace algo similar antes de estrenar un disco. En 2007 crearon Xurbia Xendless LTD antes de sacar In Rainbows, también fundaron Ticker Tape LTD para The King of Limbs, Dawn Chorus LLP fue la sociedad que vio nacer a A Moon Shaped Pool e incluso formaron Spin With A Grin para el Kid A Mnesia.

Incluso fuera de la agrupación, sus integrantes han hecho exactamente lo mismo para otros proyectos. El caso más claro es el de Thom Yorke y Jonny Greenwood, quienes crearon Self Help Tapes LLP poco antes de anunciar en 2022 el álbum debut de The Smile. Así que como verán, es curioso que formen una sociedad de responsabilidad limitada si no tienen previsto un lanzamiento en puerta.

Thom Yorke y Jonny Greenwood hicieron algo similar con los discos de The Smile/ Foto: Getty Images

También subastaron boletos para ver a la banda en vivo

Pero esa no fue la única pista que nos han dado sobre el posible regreso de Radiohead. El 18 de marzo, diversos medios musicales reportaron que Blueyed Pictures, empresa que maneja al grupo, donó recientemente cuatro boletos para un concierto de la banda a una subasta de ayuda para los bomberos de Los Ángeles, organizada por Palisades High School y la cual finalizó el 17 de marzo.

De acuerdo con Resident Advisor, el ganador de la subasta podría asistir al show que quisiera “según el programa de gira de la banda”. En la lista, se describía este premio como una “oportunidad exclusiva” y la “mejor experiencia para los fanáticos” que incluye “asientos de primer nivel”. Así que como verán, no estaban subastando cualquier cosa.

Radiohead/Foto: Getty Images

Los cuatro boletos premium se vendieron al mejor postor por $4,000 (que equivaldrían a unos 80,576 pesitos mexicanos) y supuestamente serán válidos hasta el 1 de enero de 2026, lo que aparentemente confirmaría que Radiohead armaría una gira en 2025. Aunque no fue la única información que apareció sobre nuevos shows en vivo de la agrupación.

Resident Advisor también afirmó haber hablado con una fuente anónima que confirmó que la banda ha estado conversaciones sobre la posibilidad de hacer una serie de residencias en varias ciudades europeas en otoño de este año, lo cual haría sentido que subastaran estas entradas y la creación de la sociedad anónima.

Radiohead/Foto: Getty Images

Y entonces, ¿qué es lo que Radiohead tendría entre manos?

Ok, supongamos que todo esto es verdad, que Radiohead regresará en 2025 a los escenarios, ¿lo harán con música nueva o tocando sus clásicos? Bueno, pues aquí tenemos un par de teorías sobre lo que traerían entre manos Thom Yorke y compañía. La primera tiene que ver con The Bends, el segundo álbum de estudio de la banda.

En 2025 se cumplen exactamente 30 años del lanzamiento de este discazo, que nos dejó temazos como “Just”, “High & Dry”, “Street Spirit (Fade Out)”, “My Iron Lung” y más. Así que existe la posibilidad de que la agrupación británica se reúna para festejar las tres décadas de uno de los álbumes claves en su enorme carrera.

La segunda opción –y quizá la que todo el mundo espera– es que Radiohead vuelva con un nuevo material discográfico. Lo cual tendría sentido, porque como ya lo comentábamos antes, crean una sociedad de responsabilidad limitada cada que van a lanzar un álbum inédito. Sin embargo, es muy poca la información que hay al respecto.

Recordemos que durante su participación virtual en el Hay Festival –que se llevó a cabo en Querétaro en septiembre de 2024–, Colin Greenwood declaró que se reunió con sus compañeros: “Ensayamos hace unos dos meses en Londres, solo para tocar las canciones antiguas. Fue muy divertido, nos lo pasamos genial”. Esto le da fuerza a la teoría de la gira o shows especiales por el aniversario de The Bends.

Colin Greenwood en el Hay Festival / Captura de pantalla

Sin embargo, Thom Yorke fue tajante cuando le preguntaron sobre el regreso de Radiohead con nueva música, pues en entrevista para Double J declaró lo siguiente: “No estoy al tanto y me importa un bledo. Sin ánimo de ofender a nadie y gracias por preocuparse. Pero creo que nos hemos ganado el derecho a hacer lo que nos parezca lógico sin tener que dar explicaciones ni rendir cuentas a la idea histórica de nadie sobre lo que deberíamos hacer”.

¿Ustedes qué dicen? ¿Se arma el regreso de esta bandota o no? La verdad es que las pistas apuntan a que sí los tendremos de vuelta en 2025, pero conociendo lo herméticos que son, existe la probabilidad de que solo anden jugando con nuestros sentimientos. Crucemos los dedos y recémosle a todos los santos para que sí se junten.

El músico británico también afirmó que no le debe explicaciones a nadie de por qué no ha hecho nada con la banda británica. Foto: Getty Images

