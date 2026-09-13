Lo que necesitas saber:

Rise Against canceló su presentación en el Vans Warped Tour México tras la hospitalización de emergencia de su vocalista, Tim McIlrath, por un problema de salud repentino. El fundador del festival, Kevin Lyman, confirmó que la banda regresará como parte del cartel para la edición 2027.

Una de las presentaciones más esperadas del Vans Warped Tour México tuvo un giro inesperado. Lamentablemente, la banda estadounidense Rise Against no pudo subirse al escenario este sábado debido a una emergencia médica sufrida por su vocalista y guitarrista, Tim McIlrath.

Pantalla del festival Vans Warped Tour México anunciando la cancelación de Rise Against por salud de Tim McIlrath.
El mensaje proyectado en las pantallas del festival anunciando la cancelación del show. / Foto: Sopitas.com

¿Qué pasó con Tim McIlrath y Rise Against?

A través de las pantallas principales del escenario, la organización del festival desplegó un mensaje oficial para informar a los asistentes sobre la situación poco antes del horario programado para su show:

“Debido a un problema de salud de Tim McIlrath, vocalista de Rise Against, lamentablemente la banda no podrá presentarse esta noche. Gracias por su comprensión. ¡Mantengamos la energía y sigamos disfrutando del Warped Tour México!”

Por su parte, el creador y organizador histórico del festival, Kevin Lyman, salió al escenario para dirigirse al público. Lyman explicó que Tim McIlrath comenzó a sentirse bastante mal poco antes de salir a tocar, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital de emergencia para recibir atención médica inmediata.

Rise Against promete regresar a México para 2027

Aunque la noticia cayó como balde de agua fría para miles de fans del punk rock que abarrotaban el festival, Kevin Lyman dio una luz de esperanza para calmar los ánimos: Rise Against queda oficialmente confirmada para la edición 2027 del Vans Warped Tour México.

Por ahora, lo más importante es la pronta recuperación de Tim McIlrath. Estaremos al pendiente de cualquier actualización oficial sobre su estado de salud y su pronta recuperación. ¡Ánimo, Tim!

En fotos y video: Lo mejor del Vans Warped Tour 2026 – Día 1

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Soy Editor General de Sopitas.com, donde trabajo en estrategia editorial, audiencias, contenidos digitales y nuevas formas de conectar con comunidades. Me interesan la historia, los medios, el marketing,...

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