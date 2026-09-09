El documental 'Don't Look Back in Anger', escrito por Steven Knight, explora el esperado regreso de Oasis a los escenarios. Lejos de centrarse en la misteriosa reconciliación de Liam y Noel Gallagher, la película registra los ensayos iniciales, las tensiones de su primer concierto en Cardiff y la redención de la banda. El largometraje destaca por mostrar la vulnerabilidad de los hermanos y culmina con un emotivo reencuentro frente a las cámaras.

Lo que necesitas saber: El documental Don't Look Back in Anger revela los ensayos, los nervios y el emotivo reencuentro de Liam y Noel Gallagher en el esperado regreso de Oasis, convirtiéndose en una historia profundamente sanadora.

Hay una pregunta que nos hicimos durante 16 años cada vez que fantaseábamos con una posible reunión de Oasis: ¿qué tendría que pasar para que Liam y Noel Gallagher lograran reconciliarse?

¿Quién tendría que dar el primer paso? ¿Quién llamaría a quién? ¿Qué se dirían después de tantos insultos, pleitos y años sin poder compartir un escenario?

Pues si esperaban que Don’t Look Back in Anger finalmente resolviera ese misterio, tenemos malas noticias.

El documental sobre el regreso de Oasis lo ignora prácticamente por completo. Y curiosamente, esa termina siendo una de sus mejores decisiones.

OJO: A partir de acá hay spoilers de Don’t Look Back in Anger

Póster oficial de ‘Don’t Look Back in Anger’, con estreno exclusivo en cines el 10 de septiembre.

La reconciliación de Liam y Noel que nunca vemos

Don’t Look Back in Anger, escrito por Steven Knight (creador de Peaky Blinders), comienza con un breve recorrido por la historia de Oasis hasta llegar inevitablemente a Rock en Seine, en 2009.

La pelea. La cancelación. Noel anunciando su salida. El final de Oasis.

Y entonces… corte al primer ensayo de la reunión.

16 años después, Liam y Noel simplemente están nuevamente en el mismo cuarto de ensayo, con los nervios y la tensión al máximo.

En lugar de contarnos cómo se reconciliaron, el documental se concentra en contarnos qué pasa inmediatamente después. Y ahí comienza una historia mucho más interesante.

Liam y Noel Gallagher en el documental ‘Don’t Look Back in Anger’. Foto: Simon Emmett.

Noel Gallagher tuvo que recordar cómo ser Oasis

Una de las decisiones más interesantes de la producción fue colocar cámaras dentro del cuarto de ensayo, reduciendo al mínimo la presencia del equipo de filmación.

Conforme pasan los minutos, los integrantes de Oasis parecen olvidarse de que alguien está registrando todo. Y eso permite capturar pequeños momentos que probablemente nunca existirían con una cámara y un camarógrafo frente a ellos.

Uno de nuestros favoritos ocurre durante los primeros ensayos: Noel Gallagher no recuerda cómo tocar algunas de sus propias canciones.

Sí. Las mismas canciones que él escribió.

Y aunque de entrada resulta gracioso, pensándolo un poco tiene todo el sentido del mundo. Habían pasado más de 15 años. Noel había construido una carrera completamente nueva con los High Flying Birds, con otras canciones, otros músicos y otra dinámica.

De pronto tenía que regresar a canciones que llevaba años sin tocar y volver a ocupar un lugar que había dejado atrás desde 2009. En cierta forma, hasta Noel Gallagher tenía que recordar cómo ser Oasis otra vez.

Y esa pequeña escena resume buena parte de lo que hace tan especial al documental.

Noel Gallagher asiste a la premiere de ‘Oasis: Don’t Look Back in Anger’ en Cineworld Leicester Square, Londres, el 7 de septiembre de 2026. Foto: StillMoving.Net for The Walt Disney Company Limited.

Cardiff: Los fans teníamos miedo… pero Oasis también

Quienes tuvimos la fortuna de estar en Cardiff para el primer concierto de la reunión recordamos perfectamente la sensación de aquel día.

Había una emoción brutal, pero también muchos nervios.

¿Liam y Noel iban a salir juntos? ¿Se iban a hablar? ¿Habría alguna interacción entre ellos? Y quizá la pregunta más importante: ¿realmente iban a conseguir terminar la gira?

Lo fascinante de Don’t Look Back in Anger es descubrir que toda esa incertidumbre que existía afuera, también estaba presente dentro de Oasis.

Vemos a Liam nervioso y a Noel particularmente cauteloso. Vemos a una banda tratando de entender nuevamente su propia dinámica.

Y había algo más: ni siquiera quienes estaban haciendo el documental podían saber qué historia estaban filmando. Cuando comenzaron los ensayos, no había manera de anticipar si aquello terminaría en una nueva pelea de los Gallagher o en una de las reuniones más importantes de la historia reciente de la música, y la película captura esa incertidumbre desde adentro.

Noel Gallagher and Liam Gallagher attend the UK Premiere of ‘Oasis: Don’t Look Back in Anger’ at Cineworld Leicester Square on September 7th, 2026 in London. (Photo by StillMoving.Net for The Walt Disney Company Limited)

De los nervios de Cardiff a la redención en Brasil

Ese desconocimiento termina regalándole a la película algo que ningún guionista habría podido escribir de antemano: un arco emocional real.

Del miedo al escepticismo. Del escepticismo a la incertidumbre. De la incertidumbre a la sorpresa. Y de ahí, finalmente, al disfrute.

Conforme avanza la gira, vemos cómo Liam, Noel y el resto de Oasis comienzan a relajarse. Y curiosamente, afuera ocurre exactamente lo mismo.

Los fans dejamos de preguntarnos si los Gallagher iban a pelearse. Dejamos de preguntarnos si llegarían al siguiente concierto, y simplemente comenzamos a disfrutar que Oasis estaba de vuelta.

Por eso, el contraste entre Cardiff y Brasil resulta tan poderoso.

En Cardiff todavía vemos a una banda preguntándose si todo aquello realmente puede funcionar. Para Brasil, la sensación es completamente distinta.

Hay disfrute. Hay orgullo. Hay agradecimiento.

Y, de alguna manera, hay redención.

Liam y Noel Gallagher durante el proyecto ‘Oasis: Don’t Look Back in Anger’. Foto: Simon Emmett.

Oasis siempre fue más que Liam y Noel Gallagher

Por supuesto, resulta imposible contar esta historia sin que Liam y Noel ocupen prácticamente todo el oxígeno de la habitación.

Pero una de las cosas más bonitas de Don’t Look Back in Anger es que también nos recuerda algo que en ocasiones olvidamos: Oasis siempre fue más que ellos dos, y particularmente importante resulta la figura de Bonehead.

No vamos a contarles lo que sucede porque es uno de los momentos más emotivos del documental, pero la película termina resignificando su papel dentro de Oasis. No solamente como uno de los integrantes originales de la banda, sino prácticamente como un catalizador que ayuda a que todo esto funcione.

Hay un momento que, personalmente, terminó por rompernos. A lo largo de buena parte del documental escuchamos a Liam y Noel reflexionando sobre el regreso. Por la forma en la que escuchamos sus voces, uno da por hecho que esas entrevistas fueron realizadas por separado.

Y quizá asumimos eso porque durante 16 años nos acostumbramos a pensar en ellos precisamente así.

Liam por un lado. Noel por el otro.

Hasta que, en determinado momento, la toma se abre. Y están juntos.

Sentados uno al lado del otro. Bromeando. Escuchándose. Celebrándose.

Y ahí… puff. Se me llenaron los ojos de lágrimas.

Liam Gallagher asiste a la premiere de ‘Oasis: Don’t Look Back in Anger’ en Cineworld Leicester Square, Londres, el 7 de septiembre de 2026. Foto: StillMoving.Net for The Walt Disney Company Limited.

‘Don’t Look Back in Anger’ termina siendo un documental sobre el perdón

Durante 16 años, la historia de Oasis fue también la historia de un conflicto.

Insultos. Entrevistas. Tuits. Acusaciones. Todo lo que Liam dijo sobre Noel y todo lo que Noel dijo sobre Liam.

Cuando finalmente anunciaron su regreso, inmediatamente aparecieron nuevas dudas. Que seguramente lo hacían por dinero. Que en realidad no se soportaban. Que no iban a terminar la gira. Que esa reconciliación no podía durar.

Pero mientras todo eso sucedía afuera, las cámaras de Don’t Look Back in Anger estaban registrando lo que ocurría adentro.

Los nervios. El miedo. La tensión. La incredulidad.

Y después, poco a poco, el disfrute, el agradecimiento y, finalmente… el legado.

Por eso, más que un documental sobre una reunión, Don’t Look Back in Anger termina siendo una película profundamente emotiva y, curiosamente, sanadora.

Porque inevitablemente nos deja pensando en una pregunta que trasciende por completo a Oasis:

¿Qué significa realmente perdonar a alguien?

¿Es olvidar lo que pasó?

¿Es fingir que nunca sucedió?

¿Es volver a ser como antes?

¿O quizá perdonar significa aceptar lo que pasó, dejar de cargar con ello y darte la oportunidad de volver a disfrutar de alguien a quien quieres?

Don’t Look Back in Anger no intenta darnos la respuesta. Y quizá tampoco exista una sola.

Pero después de ver a Liam y Noel Gallagher pasar de la tensión y la incertidumbre de aquellos primeros ensayos, a escucharse, reírse y celebrarse nuevamente frente a millones de personas, es difícil no pensar que, de alguna manera…

Oasis encontró la suya.