Hay cosas demasiado buenas para ser verdad. Y una de ellas era la historia de amor entre Jack Antonoff, líder de Bleachers y productor de innumerables artistas, incluida Taylor Swift, y Margaret Qualley, una de las actrices más cotizadas en Hollywood gracias a películas como The Substance.

La cosa es que, después de cinco años de relación, tres de ellos de matrimonio, Jack Antonoff y Margaret Qualley se han separado. Una de las relaciones que parecían más estables y bonitas, marcada por la presencia de Qualley como musa de Antonoff, ha llegado a su fin.

Pero no sólo está la noticia de que su matrimonio terminó, sino que ya empezaron los rumores sobre las posibles razones. Eso sí: hasta ahora no hay una confirmación oficial de infidelidad, y fuentes cercanas a la pareja han negado esas versiones.

Margaret Qualley en el tráiler de Honey Don’t

Breve resumen de la relación de Margaret Qualley y Jack Antonoff

Para ellos, todo empezó en agosto de 2021, cuando les tomaron fotos mientras se besaban en la ciudad de Nueva York. Para marzo de 2022, hicieron oficial su relación al tener su primera aparición pública en los Critics Choice Awards, y de ahí se siguieron con otros eventos.

Para mayo de 2022, cuando Margaret Qualley se lanzó a Cannes para presentar su película Stars at Noon, se le vio un anillo de compromiso, confirmando la noticia a través de sus redes sociales.

En marzo de 2023, Lana Del Rey, una de las colaboradoras más cercanas de Jack Antonoff, lanzó la canción titulada “Margaret”. En agosto de ese mismo año, el músico y la actriz se casaron con invitados como la misma Lana Del Rey, Zoë Kravitz, Channing Tatum, Cara Delevingne y Taylor Swift, obviamente.

En una entrevista posterior, Qualley habló de lo feliz que estaba de construir un hogar con Antonoff, incluso hablando de la posibilidad de tener hijos. Lo mismo ocurrió con Antonoff en distintas entrevistas.

Durante 2025 tuvieron varias apariciones públicas en eventos de la industria de la música y el cine.

En febrero de 2025, una revista se armó un extenso perfil de Margaret Qualley, donde volvió a hablar de su relación con Jack e insistió en los planes de formar una familia con él.

Los primeros rumores de ruptura

El pasado 4 de julio de 2026, Taylor Swift y Travis Kelce se casaron en Nueva York en una de las bodas más grandes, con alrededor de mil invitados, la mayoría amigos, familiares y celebridades. Entre los invitados estaba Jack Antonoff, pero fue acompañado de su hermana, no de Margaret Qualley.

Unos días después, el 8 de julio, People anunció la separación de la pareja a través de fuentes cercanas.

Jack Antonoff, voalista Bleachers, durante el Corona Capital 2021. Foto: Stephania Carmona para sopitas.com.

La infidelidad no confirmada

Y ahora, los rumores hablan de que la ruptura se pudo haber dado por temas de infidelidad, aunque nada de eso está confirmado. Las versiones que circulan en redes señalan a Margaret Qualley y a Drew Starkey, su coprotagonista en King Snake, la película de Jeff Nichols.

Pero, hasta ahora, la versión más fuerte es que la pareja se separó después de una etapa complicada, y que fuentes cercanas han negado que la infidelidad fuera la razón.