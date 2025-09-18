Ticketmaster anunció un ajuste en sus cargos por servicio que ahora podrán llegar hasta un 24% del costo de boleto. Y ojo: no es que el precio del boleto suba, sino que este incremento aplica únicamente al cargo por servicio… sí, ese que todos amamos odiar cuando estamos a punto de confirmar la compra.

¿Por qué suben los cargos por servicio de Ticketmaster?

Según la empresa, estos cargos por servicio no son un “extra” sin sentido, sino que obedecen a la modernización que han implementado para mejorar la experiencia de todos los fans, permitiendo que millones de personas puedan disfrutar sus conciertos favoritos de forma segura, eficiente y tecnológica.

Estas son algunas áreas que cubre el cargo por servicio que se cobra en cada boleto:

Control de accesos en recintos.

en recintos. Soporte al cliente durante todo el proceso.

durante todo el proceso. Mantenimiento de plataformas digitales que aguantan ventas masivas.

que aguantan ventas masivas. Prevención avanzada de fraudes, para que los boletos lleguen a verdaderos fans.

Ticketmaster asegura que a nivel global ha destinado miles de millones de dólares en innovación, y como ejemplo ponen herramientas como los boletos digitales con códigos dinámicos (SafeTix) y el acceso protegido desde la app.

¿Qué significa esto para los fans y cómo puedes ahorrártelo?

El famoso ajuste de Ticketmaster no significa que los boletos suban de precio… peeero sí hace que la compra en línea se sienta más cara por los cargos de servicio. Básicamente, el boleto cuesta lo mismo, pero el golpe lo sientes cuando confirmas la compra y aparece ese extra que sólo nos hace suspirar.

Hay una forma para hay forma de librarte del cargo: comprando directamente en la taquilla del inmueble. Eso sí, hay que decirlo, no siempre es lo más práctico, sobre todo cuando hablamos de preventas que se agotan en minutos. Pero si eres de los que no quiere soltar ni un peso más en cargos, la taquilla sigue siendo la única ruta para ahorrártelos.

El compromiso Ticketmaster

La empresa promete que con este ajuste del 2%, reforzará la infraestructura necesaria para que cada compra sea confiable y segura, tanto para fans como para organizadores y recintos. Dicho de otra forma: sí, pagaremos un cargo más alto, pero la promesa es que el sistema funcionará mejor.