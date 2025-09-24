Lo que necesitas saber: AniMole 2025 llega al WTC de CDMX del 26 al 28 de septiembre con invitados como Amy Jo Johnson, doblaje, cosplay, K-pop y música en vivo.

¡Ya es oficial! AniMole regresa en 2025 y pinta para estar brutal.

La famosa convención de anime y cultura pop se va a armar el 26, 27 y 28 de septiembre en el World Trade Center de la CDMX, y la neta es que trae invitados y actividades que harán feliz a cualquiera que ame el anime, el cosplay, el k-pop, hasta la lucha libre.

Foto cortesía La Mole / AniMoles es el evento para los fans del anime y manga

Invitados de lujo en AniMole 2025

De entrada, la gran sorpresa es Amy Jo Johnson, mejor conocida como la Power Ranger Rosa original. Sí, la mismísima Kimberly Hart de los noventa estará en México para convivir con los fans y es tu oportunidad para revivir la nostalgia de esta increíble franquicia.

Foto cortesía La Mole / Amy Jo Johnson, Power Ranger Rosa original.

En el terreno del anime, el invitado más esperado es Hisashi Kagawa, animador que ha trabajado en clásicos como Sailor Moon, Dragon Ball Super, Soul Eater y One Piece Film: Red.

También se suma el ilustrador Genki Eguro, especializado en horror japonés, así como talentos de talla internacional en el mundo del cómic: Scott Snyder, escritor de Batman, Jon J. Muth, ilustrador y colaborador en Sandman, y Alessandro Pastrovicchio, dibujante italiano de Disney-Marvel.

Foto Cortesia La Mole / Alessandro Pastrovicchio, invitado de AniMole 2025

Y ojo, porque además vendrá Shannon Bailey de Todd McFarlane Productions para revisar portafolios. Así que si dibujas, aquí puede estar tu chance de oro.

Doblaje, cosplay y K-Pop, parte esencial de AniMole

Como ya es tradición, AniMole 2025 en CDMX también será casa de más de 40 actores de doblaje, entre ellos:

Jesse Conde (el Duende Verde en Spider-Man).

(el Duende Verde en Spider-Man). Analiz Sánchez (Sailor Mars en Sailor Moon Cosmos).

(Sailor Mars en Sailor Moon Cosmos). Magda Giner (Lois en Malcolm el de en medio).

(Lois en Malcolm el de en medio). José Luis Orozco (Buzz Lightyear en Toy Story).

(Buzz Lightyear en Toy Story). Luis Manuel Ávila (Gohan en Dragon Ball Super: Super Hero).

Además de paneles y firmas, vas a poder tomarte fotos o grabar saludos con ellos.

Y si lo tuyo es el cosplay, agárrate porque habrá un Cosplay Alley, exhibiciones y el First Class Cosplay Competition.

Cortesía AniMole 2025: K-Dance Cover Contest

También se viene el K-Dance Cover Contest, una nueva adición para este año (sábado 27 en el Mega Auditorio), que seguro va a estar lleno de energía k-poppera.

Música en vivo y lucha libre

Obvio la música no podía faltar y el escenario principal contará con la energía de Anime Band, Los Shinigamis del Norte, Insulini y Los Espantasuegras, entre otros. Con una fusión entre anime, rock alternativo y pop, prometen prender el ambiente durante los tres días del evento.

Foto cortesía La Mole / Los Shinigamis del Norte ambientaran la AniMole 2025

Y para los que aman la lucha libre, el Lucha Alley va a reunir a cracks como Blue Demon Jr., Tinieblas, Dr. Wagner Jr. y Dos Caras.

Boletos para AniMole 2025

Los boletos ya están a la venta a través de Boletia con los siguientes precios:

One Day Pass: $600 MXN (viernes y domingo) / $700 MXN (sábado).



$600 MXN (viernes y domingo) / $700 MXN (sábado). 3-Day Pass: $1,700 MXN + cargos (incluye bolsa, lanyard, póster firmado y numerado).



$1,700 MXN + cargos (incluye bolsa, lanyard, póster firmado y numerado). Entrada niños: $150 MXN (menores de 12 años acompañados de un adulto). Gratis para menores de 1 metro de estatura.

Foto cortesía @omgpress / En Artist Alley encontrarás arte único de tus personajes favoritos

Con todo lo que trae, AniMole 2025 pinta para ser EL evento geek/otaku del año en CDMX. Así que ya sabes aparta la fecha, junta a tus compas y lánzate a vivir un fin de semana lleno de música, cosplay y mucho anime.

Sigue nuestra cobertura del evento en ZUP.POP en instagram y Tik Tok para que no te pierdas de ningún detalle.