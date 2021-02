Por: Alberto Milo

Bien hemos escuchado muchas veces que la realidad supera a la ficción, y si en algún momento hemos dudado de que la cosa sea tan interesante, como lo presume este dicho, la ciencia siempre llega a recordarnos que, de hecho, la primera es la madre de la segunda.

Resulta que gracias a la investigación de unos científicos españoles y alemanes –publicada en The European Physical Journal C– se llegó a la teoría de que una partícula podría ir de nuestro universo visible a la materia oscura, y es, en ese camino, donde en algún punto estaría atravesando la quinta dimensión. Parte de lo curioso fue que este trabajo no tenía por objetivo explorar esas posibilidades, sino que su principal razón, según sus autores, era estudiar el origen de la masa de los fermiones (uno de los tipos básicos de partículas).

Recordemos que las primeras tres dimensiones son espaciales –ancho, altura y profundidad– mientras que la cuarta es la referente al tiempo. De acuerdo con lo que estos investigadores han expuesto, la quinta estaría fuera del alcance de la visión humana pero en total posibilidad de ser espacio para el movimiento de partículas.

El avance implicado en un descubrimiento de este tipo no estaría limitado a clarificar las propiedades de la aún especulada quinta dimensión, –como si esto fuera poco– ya que los científicos responsables de esta investigación han declarado que vendría un progreso para la física de partículas y también para revelar el misterio de la materia oscura.

Todavía no hay que ponernos ansiosos. Pasa que esta partícula aún está en fase de “veremos”; no es más que una fuerte suposición. Por supuesto, el paso natural a dar, ahora, sería el de comprobar la existencia de ésta. Desafortunadamente no se cuenta hasta el momento con la tecnología necesaria para dicha tarea, o sea, un colisionador capaz de trabajar con la masa que, se piensa, tendría esta partícula.

Habrá que ver por dónde se van los avances relacionados a esto. Tienen el potencial de llevar luz hacia un área celosamente reservada por nuestro universo.