Ari Aster se suma a la lista de directores que funcionan como verdaderas máquinas de hacer películas. En menos de 10 años, ya ha dirigido, escrito y producido más de una docena de proyectos, a los que ahora se suma uno más de la mano de Scarlett Johansson: Scapegoat.

Hoy se confirmó que Scarlett Johansson fue fichada por Ari Aster para protagonizar su nueva película, la cual será su quinto largometraje como director y guionista, después de Hereditary (2018), Midsommar (2019), Beau is Afraid (2023) y Eddington (2025).

Entre esos proyectos, Aster también ha producido varias películas con su compañía Square Peg, como Dream Scenario, The Northman y The Drama. Pero, ¿qué sabemos de Scapegoat con Scarlett Johansson?

Scarlett Johansson / Foto: Shutterstock

Scapegoat con Scarlett Johansson

Por ahora, no se han revelado detalles específicos sobre la historia de Scapegoat. Lo que sí se sabe es que Aster eligió directamente a Johansson para protagonizarla, y que la actriz aceptó el papel tras leer el guion.

El reto podría estar en su agenda. Johansson tiene varios proyectos en puerta: está por iniciar la producción de una nueva versión de El exorcista para Universal Pictures, y también se prepara para la filmación de la secuela de The Batman, junto a Robert Pattinson, este verano.

Imagen de ‘The Batman’ / Foto: Warner Bros.

Aun así, la expectativa es alta. Aster se ha consolidado como uno de los directores más interesantes y distintivos de Hollywood. Comenzó en el circuito independiente de terror con Hereditary, cuyo éxito lo posicionó rápidamente dentro del género.

Desde entonces, ha ampliado su alcance, trabajando con elencos cada vez más ambiciosos que incluyen nombres como Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone, Austin Butler, Will Poulter, Florence Pugh, Toni Collette y más. Ahora suma a Scarlett Johansson a esa lista.

Eddington, la última película de Ari Aster

En la edición de 2025 del Festival de Cannes, Aster presentó su cuarto largometraje, Eddington, una historia ambientada en los primeros meses de la pandemia en un pequeño pueblo de Nuevo México.

La trama sigue a Ted Garcia, el carismático alcalde que intenta aplicar las medidas federales para contener el virus… mientras busca ganar votos en el proceso. Sin embargo, se enfrenta al miedo, la desinformación y la tensión social entre los habitantes, incluido el comisario Joe Cross.

Eddington funciona como una sátira compleja, violenta y directa sobre las guerras culturales que se intensificaron durante la pandemia. Un fenómeno que no era nuevo, pero que el encierro y el consumo constante de internet terminaron por romper. Y cuyas consecuencias, hasta hoy, siguen marcando a la sociedad.