Estas nuevas medidas de seguridad se implementarán de manera paulatina en todo el mundo a partir de marzo de 2026.
Se viene un cambio histórico para Discord. La famosa red social anunció que a partir de marzo de 2026, implementará un nuevo sistema de seguridad para el contenido de adultos. Utilizará el reconocimiento facial o documentos de identificación para verificación de edad.
Discord implementará nuevas medidas de seguridad para restricción de edad
Si eres de los millones de usuarios que utilizan Discord, toma en cuenta que la famosa plataforma para chatear y transmitir en vivo cambiará sus medidas de seguridad para restringir el contenido para adultos mediante una verificación de edad.
Mediante un comunicado, Discord anunció que todas sus cuentas tendrán que verificar su edad para acceder a ciertas funciones y contenido sensible. Esto incluye canales, servidores, comandos y hasta solicitudes de mensajes privados.
“Implementaremos de forma proactiva funciones de seguridad en todo el mundo que ayudarán a garantizar experiencias apropiadas para cada edad, a la vez que preservamos el auténtico ambiente comunitario que hace especial a Discord”, se lee en el comunicado.
¿Cómo será la verificación de edad?
Hasta ahí todo bien. Peeero lo que más ha dado de que hablar de este anuncio es que para poder recuperar tu acceso a todo el contenido deberás verificar que eres adulto mediante reconocimiento facial o con una identificación.
Aunque, claro, también habrá tecnologías que le permiten a la aplicación predecir si un usuario es adulto según patrones de comportamiento.
“Seguiremos explorando y validando métodos adicionales de verificación de edad, con el objetivo de ampliar las opciones y ofrecer a los usuarios las opciones que mejor se adapten a sus necesidades“, compartieron.
¿En qué casos se implementarán estas nuevas medidas de seguridad?
Estas formas de “verificar la edad” de las personas suenan un poco preocupantes (más porque la app ha sufrido filtraciones de datos). Aunque Discord aclaró que muchos usuarios podrán seguir usando sus servicios sin ningún cambio.
“Solo se les solicita a los usuarios que verifiquen su grupo de edad cuando intentan acceder a ciertos contenidos, configuraciones o funciones con restricción de edad“, informaron.
Sea como sea, estas nuevas medidas de seguridad se implementarán de manera paulatina en todo el mundo a partir de marzo de 2026. ¿Qué te parecen estos cambios, crees que son necesarios?