Lo que necesitas saber: Tobias Forge asegura no conocer a la mujer que lo ha acosado por meses. Sin embargo, ella dice que tienen una relación... incluso, están comprometidos.

Hace poco conocimos el caso del exguitarrista de Fleetwood Mac, quien hasta fue violentado por una mujer… ahora, Tobias Forge es quien denuncia haber sido acosado. Y ya comenzó con acciones legales para que el caso no escale (más).

Ghost presenta nuevo disco, SKELETÁ / Captura de pantalla

Líder de Ghost entabló denuncia por acoso y agresión

De acuerdo con el medio sueco Aftonbladet, Tobias Forge demanda a una mujer de alrededor de 40 años por los varios intentos que ha hecho para contactarlo… demasiados y en diversos niveles, incluso, llegando a enviarle un “misterioso” celular.

“El demandante considera que los intentos de contacto y las acciones del agresor son ofensivos, intrusivos e invasivos”, señala el medio del país del que es originaria la banda Ghost, de la cual es líder Tobias Forge.

Tobias Forge a.k.a. Papa Emeritus IV en el Palacio de los Deportes/Foto: David Barajas.

Según la demanda, el acoso en contra de Forge comenzó entre julio y octubre del 2025. Primero, el líder de Ghost recibió diversos mensajes por medio de SMS y WhatsApp. De inmediato Tobias bloqueaba el remitente… sin embargo, la mujer no paró.

Al verse impedida para seguir mandando mensaje al músico por la vía virtual, la denunciada comenzó con el envío de cartas certificadas. Al no tener respuesta, entonces le mandó un celular… quizás con la esperanza de poder comunicarse directamente con Tobias Forge.

Papa V Perpetua, líder de Ghost / Captura de pantalla

Por el momento se desconoce el contenido de los mensajes y cartas que la mujer envió al líder de Ghost. Respecto al celular, Tobias Forge señaló ante las autoridades que éste no se veía como empaquetado de fábrica. Según lo declarado por el músico, ni siquiera se tomó la molestia de abrirlo.

“No quería tenerlo en casa, así que lo dejé en el balcón antes de entregarlo a la policía”, declaró Forge en el interrogatorio hecho ante las autoridades. “Suelo ser bastante reservado con la gente que intenta contactarme”.

La mujer asegura que ella y Tobias Forge están comprometidos

De acuerdo con Tobias Forge, aunque a lo largo de los años ha tenido diversos acosadores, esta es la primera vez que siente un alto nivel de invasión y agresión. “Con ese teléfono, llegué a mi límite”.

Por si no fuera poco todo lo anterior, los reportes indican que la mujer trató de realizarle transferencias bancarias al líder de Ghost… en total, habría mandado cerca de 5,000 coronas suecas (algo así como 10,000 pesos mexicanos).

Papa Emeritus IV y los Nameless Ghouls se rifaron un show genial en el ‘Domo de cobre’. Foto: David Barajas.

Según Aftonbladet, aunque Tobias Forge asegura que ni topa a su acosadora, ésta señaló en su interrogatorio que ella y el músico se conocen desde hace más de 16 años… muy de cerca: diiiiiice que, en septiembre de 2025, se comprometieron, sin embargo, se niega a compartir información que confirme su aseveración.

“No quiero empeorarle la vida. Solo quiero que me deje en paz y que no haga daño a nadie más”, agregó Tobias Forge en el interrogatorio. La mujer ahora enfrenta cargos por acoso y agresión (en distintos niveles). Ella niega todo.