Lo que necesitas saber: Enzo Fernández tiene contrato con el Chelsea hasta el 2032.

El Chelsea castigó a Enzo Fernández con dos partidos de ‘suspensión’ luego de unas declaraciones en las que puso en duda su continuidad con los ‘Blues’. Además dijo que analizaría su futuro después del Mundial 2026, por lo que no está seguro de seguir en el equipo.

Por si fuera poco, durante su participación en un podcast, el argentino dijo que Madrid es su ciudad favorita y que le gustaría vivir ahí por su parecido con Buenos Aires. Dichas declaraciones fueron interpretadas por varios como un guiño al Real Madrid.

Fotografía @ChelseaFC vía x

¿Qué partidos se perderá Enzo Fernández?

Liam Rosenior, entrenador del Chelsea, confirmó que Enzo Fernández se perderá los cuartos de final de la FA Cup contra el Port Vale del sábado 4 de abril. Además del partido contra el Manchester City de la Premier League de la jornada 32 que se juega hasta el domingo 12 de abril.

Chelsea vs Port Vale | Cuartos de Final, FA Cup

Chelsa vs Manchester City | Jornada 32, Premier League

“Hablé con Enzo. Como club de fútbol, ​​y yo como parte de ese proceso, hemos tomado una decisión: no estará disponible para el partido de mañana (Port Vale) ni para el del Manchester City el próximo domingo“.

“Creo que se cruzó un límite en lo que respecta a nuestra cultura y a lo que queremos construir. Por lo tanto, tuvimos que tomar una medida correctiva, y esa fue la decisión que tomamos“.

Según Rosenior, Enzo podrá reintegrarse con el equipo una vez que cumpla con su sanción. La idea no es cerrarle la puerta ni ‘congelarlo’, solo sentar un precedente para el resto del club.

¿Qué dijo Enzo Fernández?

Enzo Fernández habló con ESPN después de que el Chelsea fuera eliminado de la Champions League por el PSG. En aquella entrevista, el argentino puso en el aire su continuidad con el club y dijo que después del Mundial 2026, analizaría su siguiente paso.

“No sé, quedan ocho partidos y la FA Cup. Está el Mundial y después veremos”. Esas palabras no le cayeron nada bien a la directiva.

Después, durante su convocatoria con la Selección de Argentina, Enzo participó en un podcast. Ahí le preguntaron por su ciudad favorita en Europa, a lo que Fernández contestó que le gustaría vivir en Madrid.

Al ser cuestionado sobre el equipo en Madrid en el que le gustaría jugar, se limitó a contestar que él va a donde lo lleve el futbol. No sabemos que pasará entre Enzo y el Chelsea, pero al parecer la relación entre ambos no está en su mejor momento.