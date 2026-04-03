Lo que necesitas saber:

Cruz Azul jugará sus partidos de local del Clausura 2026 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Se juega la jornada 13 Clausura 2026. Chivas recuperó el liderato después de varias semanas, veremos si puede mantenerlo ante Pumas o Cruz Azul le volverá a ‘comer el mandado’.

Y para que no se pierdan ni un solo partido del fin de semana, les dejamos las fechas, horarios y todas las transmisiones. Spoiler, el Chivas vs Pumas va por Prime Video.

¿Dónde ver la Jornada 13 del Clausura 2026?

La jornada 13 del Clausura 2026 arranca con el partido entre Puebla vs Xolos el viernes 3 de abril y termina el domingo 5 con el Chivas vs Pumas, el partido más atractivo de todo el fin de semana.

PartidosFecha y horarioTransmisión
Puebla vs Juárez3 de abril 2026
19:00 hrs		Canal 7
Necaxa vs Mazatlán3 de abril 2026
21:00 hrs		Canal 7
Xolos vs Tigres3 de abril 2026
21:06 hrs		Fox One
Monterrey vs Atlético San Luis4 de abril 2026
17:00 hrs		Canal 5
Vix
Querétaro vs Toluca4 de abril 2026
17:00 hrs		Fox One
León vs Atlas4 de abril 2026
19:00 hrs		Fox One
Cruz Azul vs Pachuca4 de abril 2026
19:00 hrs		Canal 5
Vix
Santos vs América4 de abril 2026
21:10 hrs		Canal 5
Vix
Chivas vs Pumas5 de abril 2026
20:07 hrs		Prime Video
¿Dónde ver la jornada 2 de la Liga Mx?
Fotografía @TolucaFC vía X

Partidos pendientes de la Liga Mx

El partido entre Querétaro vs Juárez de la jornada 7 se jugará el martes 7 de abril.

Tabla General Clausura 2026

Chivas recuperó el liderato de la tabla general. Veremos si podrán mantenerse ahí de aquí hasta la liguilla o se irán desinflando conforme avance el torneo.

  1. Chivas | 30 pts
  2. Cruz Azul | 27 pts
  3. Toluca | 26 pts
  4. Pumas | 23 pts
  5. Pachuca | 22 pts
  6. Atlas | 18 pts
  7. Tigres | 17 pts
  8. América | 17 pts
  9. Monterrey | 14 pts
  10. Juárez | 14 pts

Este torneo viviremos los últimos ‘Viernes Botaneros’ del Mazatlán, ya que para el siguiente temporada desaparecerá de la Primera División y su lugar será tomado por el Atlante.

Pero si eso no les parece suficiente, también veremos jugar al Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, después de que los ‘echaron’ de CU. Y como no tienen estadio propio, tuvieron que pedir asilo con el Pueblota.

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