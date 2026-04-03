Lo que necesitas saber:
Cruz Azul jugará sus partidos de local del Clausura 2026 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.
Se juega la jornada 13 Clausura 2026. Chivas recuperó el liderato después de varias semanas, veremos si puede mantenerlo ante Pumas o Cruz Azul le volverá a ‘comer el mandado’.
Y para que no se pierdan ni un solo partido del fin de semana, les dejamos las fechas, horarios y todas las transmisiones. Spoiler, el Chivas vs Pumas va por Prime Video.
¿Dónde ver la Jornada 13 del Clausura 2026?
La jornada 13 del Clausura 2026 arranca con el partido entre Puebla vs Xolos el viernes 3 de abril y termina el domingo 5 con el Chivas vs Pumas, el partido más atractivo de todo el fin de semana.
|Partidos
|Fecha y horario
|Transmisión
|Puebla vs Juárez
|3 de abril 2026
19:00 hrs
|Canal 7
|Necaxa vs Mazatlán
|3 de abril 2026
21:00 hrs
|Canal 7
|Xolos vs Tigres
|3 de abril 2026
21:06 hrs
|Fox One
|Monterrey vs Atlético San Luis
|4 de abril 2026
17:00 hrs
|Canal 5
Vix
|Querétaro vs Toluca
|4 de abril 2026
17:00 hrs
|Fox One
|León vs Atlas
|4 de abril 2026
19:00 hrs
|Fox One
|Cruz Azul vs Pachuca
|4 de abril 2026
19:00 hrs
|Canal 5
Vix
|Santos vs América
|4 de abril 2026
21:10 hrs
|Canal 5
Vix
|Chivas vs Pumas
|5 de abril 2026
20:07 hrs
|Prime Video
Partidos pendientes de la Liga Mx
El partido entre Querétaro vs Juárez de la jornada 7 se jugará el martes 7 de abril.
Tabla General Clausura 2026
Chivas recuperó el liderato de la tabla general. Veremos si podrán mantenerse ahí de aquí hasta la liguilla o se irán desinflando conforme avance el torneo.
- Chivas | 30 pts
- Cruz Azul | 27 pts
- Toluca | 26 pts
- Pumas | 23 pts
- Pachuca | 22 pts
- Atlas | 18 pts
- Tigres | 17 pts
- América | 17 pts
- Monterrey | 14 pts
- Juárez | 14 pts
Este torneo viviremos los últimos ‘Viernes Botaneros’ del Mazatlán, ya que para el siguiente temporada desaparecerá de la Primera División y su lugar será tomado por el Atlante.
Pero si eso no les parece suficiente, también veremos jugar al Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, después de que los ‘echaron’ de CU. Y como no tienen estadio propio, tuvieron que pedir asilo con el Pueblota.