Lo que necesitas saber: Cruz Azul jugará sus partidos de local del Clausura 2026 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Se juega la jornada 13 Clausura 2026. Chivas recuperó el liderato después de varias semanas, veremos si puede mantenerlo ante Pumas o Cruz Azul le volverá a ‘comer el mandado’.

Y para que no se pierdan ni un solo partido del fin de semana, les dejamos las fechas, horarios y todas las transmisiones. Spoiler, el Chivas vs Pumas va por Prime Video.

¿Dónde ver la Jornada 13 del Clausura 2026?

La jornada 13 del Clausura 2026 arranca con el partido entre Puebla vs Xolos el viernes 3 de abril y termina el domingo 5 con el Chivas vs Pumas, el partido más atractivo de todo el fin de semana.

Partidos Fecha y horario Transmisión Puebla vs Juárez 3 de abril 2026

19:00 hrs Canal 7 Necaxa vs Mazatlán 3 de abril 2026

21:00 hrs Canal 7 Xolos vs Tigres 3 de abril 2026

21:06 hrs Fox One Monterrey vs Atlético San Luis 4 de abril 2026

17:00 hrs Canal 5

Vix Querétaro vs Toluca 4 de abril 2026

17:00 hrs Fox One León vs Atlas 4 de abril 2026

19:00 hrs Fox One Cruz Azul vs Pachuca 4 de abril 2026

19:00 hrs Canal 5

Vix Santos vs América 4 de abril 2026

21:10 hrs Canal 5

Vix Chivas vs Pumas 5 de abril 2026

20:07 hrs Prime Video

Fotografía @TolucaFC vía X

Partidos pendientes de la Liga Mx

El partido entre Querétaro vs Juárez de la jornada 7 se jugará el martes 7 de abril.

Tabla General Clausura 2026

Chivas recuperó el liderato de la tabla general. Veremos si podrán mantenerse ahí de aquí hasta la liguilla o se irán desinflando conforme avance el torneo.

Chivas | 30 pts Cruz Azul | 27 pts Toluca | 26 pts Pumas | 23 pts Pachuca | 22 pts Atlas | 18 pts Tigres | 17 pts América | 17 pts Monterrey | 14 pts Juárez | 14 pts

Este torneo viviremos los últimos ‘Viernes Botaneros’ del Mazatlán, ya que para el siguiente temporada desaparecerá de la Primera División y su lugar será tomado por el Atlante.

Pero si eso no les parece suficiente, también veremos jugar al Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, después de que los ‘echaron’ de CU. Y como no tienen estadio propio, tuvieron que pedir asilo con el Pueblota.