Así funcionaría ‘Twitter Blue’, el servicio de suscripción de Twitter con funciones exclusivas

Las redes sociales no se crean ni se destruyen, sólo se transforman… (¿o cómo era?) Bueno, bueno, creo que la frase era otra pero el chiste es que hoy andamos por acá para hablar de un posible nuevo servicio que tendrá Twitter en un futuro no muy lejano: con ustedes, Twitter Blue.

Ohh sí, apenas a principios de mayo se dio a conocer la función Tip Jar, y ahora nos enteramos de que Twitter podría sacar muy pronto un nuevo servicio llamado Twitter Blue, el cual funcionaría a través de una suscripción de pago a cambio de poder realizar diferentes funciones que hoy por hoy no están disponibles en la famosa red social.

Y es que aunque ya se habían escuchado rumores sobre la posibilidad de que Twitter le entrara a eso de las suscripciones mediante un pago, fue hasta este sábado que una investigadora especializada en esto de la tecnología filtró que este nuevo servicio se llamaría Twitter Blue, además de dar a conocer cuáles serían esas funciones por las que los usuarios pagarían y cuánto le costaría a los interesados.

Checa todo lo que podría ofrecer Twitter Blue

Jane Manchun Wong publicó una serie de tuits para darle el pitazo a todos los usuarios de la red social de los que nos esperaría con el servicio. Según su información, Twitter Blue tendrían un costo de 2.99 dólares al mes (que en estos tiempos son unos 60 pesos mexicanos), y las principales novedades serían la opción de deshacer un tuit, así como organizar tuits en colecciones.

Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like: Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 15, 2021

Así mero, con Twitter Blue los usuarios podrán deshacer tuits con la función Undo tweets, la cual otorgaría hasta 30 segundos para detener la publicación de algún tuit si notas un error en éste antes de que sea demasiado tarde. De esta manera, al presionarle “Publicar” en Twitter, aparecería una especie de contador de tiempo por si quieres detenerlo antes.

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021

En cuanto a la función de “Colecciones”, esta permitiría que los usuarios guarden y, sobre todo, organicen sus tuits favoritos o importantes según su contenido para poder encontrarlos rápidamente en el futuro. Porque sí, la neta es bien molesto eso de acordarse de un buen tuit, muy apropiado para cierto momento o circunstancia, y nomás no dar con él o hacerlo cuando ya pasó el tren de ese asunto.

Twitter is working on Bookmark Collections 🔖 🗂 aka the “folders in bookmark” that lots of folks have asked for 🙂 pic.twitter.com/wUCEYca94i — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 14, 2021

El servicio podría ofrecer diferentes niveles de suscripción

De lo que no sabe nada hasta ahora es de la esperada opción para editar un tuit. Así que si no se detiene la publicación de un mensaje a tiempo, pues ni modo, tocará seguir eliminándolo si se detecta un error en éste o si uno se arrepiente de lo que puso.

Ahora bien, la investigadora también adelantó que la red social podría incluir diferentes niveles de suscripción con distintos precios.

Es decir, el servicio podría ofrecer más o menos funciones nuevas según el tipo de suscripción. Y lo más llamativo acá es que podría existir una opción de usuarios premium que no tengan que chutarse publicidad en la plataforma, luego de la reciente adquisición de Scroll por parte de Twitter.

Por ahora no se sabe la fecha tentativa para la llegada de Twitter Blue, puesto que aún está en desarrollo. Pero hay que estar muy al pendiente porque luego de que se filtrara esta información, posiblemente Twitter comience a dar más y más adelantos de su nuevo servicio.