Lo que necesitas saber: La Mole Convention 30 Aniversario se realizará el próximo 13, 14 y 15 de marzo en el WTC.

Este 2026 es un buen año para ser amante de ‘Malcolm in the Middle’, pues además de que tendremos una nueva temporada, en México podremos conocer a Frankie Muniz en La Mole

Frankie Muniz en La Mole // Instagram: @lamolemx

¡Frankie Muniz estará presente en La Mole!

Si existe algo que ha caracterizado a La Mole Convention, han sido los invitados especiales y esta vez no será la excepción, pues para esta próxima edición la convención trae de vuelta a México a un actor muy querido: Frankie Muniz.

Mediante redes sociales, La Mole anunció que el protagonista de ‘Malcolm in the Middle’ será parte de la edición que celebrará su 30 aniversario.

Lo mejor de todo es que el anuncio de su regreso a nuestro país ocurre tan solo unos meses antes del estreno de la nueva temporada de la exitosa serie.

De momento solo se confirmó que estará el sábado 14 y domingo 15 de marzo, aunque la preventa de fotos y firmas aún no se han anunciado.

Frankie Muniz // Foto: Facebook.

Otros invitados de honor…

Y las sorpresas de La Mole de este año no terminan ahí, ya que también se reveló que durante la convención (el 13, 14 y 15 de marzo) estará el elenco principal de Smallville: Tom Welling, Kristin Kreuk y Michael Rosenbaum.

Además de que ya se ha confirmado la participación de algunas cosplayers y algunos actores de doblaje como Raúl Ayala, conocido por ser la voz de Mario en “Super Mario Bros: La Película”, Billy Butcher en “The Boys” o el Jefe Maestro de ‘Halo 3, 4 y 5″.