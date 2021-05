¡Échale un ojo al nuevo videojuego de ‘Metal Slug’ que se lanzará para celulares!

Metal Slug es una de esas sagas que no importa cuánto tiempo pase o si ya completaste las misiones de cada una de sus entregas; siempre va a ser un agasajo armar la partida. Si echamos un vistazo al pasado, seguro que muchos gamers de antaño recordarán con nostalgia cuando pasaban horas gastando unos pesos en la famosas ‘maquinitas’. Si ya tenías PC de escritorio o una PlayStation, también podías conseguir algunos de los juegos.

Pues bien, la afamada franquicia de SNK está lista para regresar (y no en forma de ficha, eh).Una nueva versión se está desarrollando para dispositivos móviles y ya hay un primer vistazo. Y debemos decirlo sin pensarlo dos veces: esta adaptación no solo luce prometedora, también se mira épica.

‘Metal Slug’ regresará con una versión para móviles

El primer videojuego de Metal Slug vio la luz en 1996 como una de las grandes entregas que SNK le daría a su consola de arcade Neo Geo. Después de eso, vinieron más títulos llenos de nuevos enemigos y con el paso de los años, la franquicia se expandió a otros sistemas de juego más actuales. Podríamos decir que es por esto último que ha superado la prueba del tiempo…. Y ahora, la saga recibirá una nueva adaptación.

La entrega en cuestión corre a cargo TiMi, una de las subsidiarias de la poderosa Tencent Games (la misma compañía detrás de Call of Duty: Mobile y Pokemon United) y estará disponible para teléfonos móviles aunque no se ha especificado si solo para dispositivos Android y iOS.

De acuerdo con el analista y experto en videojuegos Daniel Ahmad, la nueva entrega se llamará Metal Slug: Awakening y la versión beta en formato cerrado verá la luz durante el próximo mes de junio. Esto quiere decir que será exclusivamente para China y otros países selectos en el mes de junio.

Aunque se sabía que el videojuego estaba en desarrollo desde hace unos meses y que en cualquier momento se liberarían las primeras imágenes (que puedes ver más abajo), no se ha señalado cuándo se liberará la versión final y en qué fecha arribará al mercado mundial.

Pero bueno, si ya hay una versión beta lista para salir y probarse, eso nos da una idea de que más pronto que tarde tendremos noticias del lanzamiento concreto. Habrá que esperar y por lo mientras, echémosle un ojo al primer adelanto que se liberó en los recientes días.

Un clásico remasterizado: gráficos y otros detalles nuevos

Si pensabas “¿por qué SNK no fueron quienes realizaron el anuncio?”, no te preocupes. Si bien el nuevo Metal Slug no ha sido revelado por la icónica empresa japonesa -dueña de la franquicia-, esta sí le dio el visto bueno a Tencent para que desarrollaran la versión móvil del juego.

Sin embargo, eso no es lo más llamativo del momento. TiMi Studio también liberó recientemente el primer tráiler gameplay de Metal Slug: Awakening y en él, podemos ver a los icónicos personajes del shoot ‘em up recorriendo varios niveles de de las entregas pasadas, pero con una calidad visual mejorada.

La perspectiva del jugador permanecerá en 2D como ha sido en la mayoría de los juegos de la saga. Pero en esta ocasión destacan los gráficos clásicos llevados y modelados en tercera dimensión, con los escenarios, personajes y armamento tomando nueva vida. Acá te dejamos el avance.