Nostalgia de la buena: 10 videojuegos de nuestra infancia que nos gustaría jugar como antes

Si fuiste de los afortunados que creció con una consola en su casa, estamos seguros que recuerdas con mucho cariño aquellos videojuegos que hicieron de tus tardes algo espectacular. No importa si tenías PlayStation, Nintendo, Xbox –si ya estás más grandecito– o quizá hasta eres de los gamers de la vieja guardia que le entraron al Atari, tener una de estas maravillas en nuestras vidas era hermoso.

Tantos son los títulos que salieron durante los 90 y principios de los 2000 que marcaron nuestra infancia, que a veces hasta nos cuesta acordarnos por completo de todos. Prácticamente había para todos los gustos, desde juegos de peleas, fútbol, aventuras hasta otros que por ahí se colaron y que involucraban matar zombies y mucho más, eran todo un mundo y podíamos explorarlo con tan solo encender nuestras consola.

Los clásicos nunca pasarán de moda

A lo largo de los años, algunos de estos videojuegos han tenido reediciones, pues la gran mayoría de los estudios que se encargan de desarrollarlos están aprovechando la tecnología que tenemos en la actualidad para modernizar a todos esos personajes que nos hicieron felices, ya saben, con gráficos impresionantes que nos dejan con el ojo cuadrado. Sin embargo, tenemos que ser honestos, aunque estuvieran todos pixeleados, eran lo mejor del mundo.

Es por eso que acá enlistaremos 10 de los videojuegos que nos encantaba cuando éramos niños y que estamos seguros que muchos darían lo que fuera (de verdad, lo que sea) por volverlos a jugar como en aquellos tiempos, cuando todo era más sencillo y la única preocupación que teníamos era llegar de la escuela y acaba la tarea para clavarnos horas frente a la televisión. Se vale soltar la lagrimita.

Pepsiman

Este videojuego no tiene presentación. La mascota de la popular marca de refrescos es más recordada por la generación de los 90 por aquel título que llegó a nosotros para el PlayStation, gracias al estudio desarrollador, KID, que por otra cosa. Quizá no era tan espectacular como otros de los juegos que se desarrollaban en la época, pero aún así, fueron esas características lo que lo convirtieron en un ícono.

No era tan complicado entenderle a Pepsiman, pues básicamente tenías que completar los niveles y recolectar latas de refresco para incrementar tu poder. Lo que lo hacía único que es que la cosa se volvía más complicada conforma ibas avanzando y era adictivo cuando lo comenzabas a jugar, una vez que le dabas play, no podías despegarte del joystick. Por años se ha especulado que volverá, pero mientras lo recordamos como uno de los títulos más geniales que nos tocó jugar.

Winning Eleven 3

En la actualidad tenemos un montón de juegos de futbol que visualmente son impresionantes como el FIFA o Pro Evolution Soccer. Conforme pasan los años, siguen mejorando sus gráficos, a tal punto de que luego no podemos ver si es un videojuego o un partido real. Sin embargo, ninguno de estos títulos se han ganado nuestro corazón como lo hizo específicamente el Winning Eleven.

La tercera entrega era espectacular, pues podías aventarte partidos con las principales selecciones del mundo y era la única forma que teníamos de jugar el deporte más famoso del mundo en una consola y sobre todo, con los jugadores que había, aunque más tarde nos llegarían a México las versiones piratas con los equipos de la liga. Sin duda Winning Eleven fue el primer amor de muchos gamers, ¿a poco no?

Silent Hill

Clavándonos un poco en los juegos de terror, sin duda le tenemos que hacer un lugar a Silent Hill, pues es considerado por expertos y millones de gamers de todo el mundo como el mejor de todos los tiempos. Aunque por acá pusimos otro en la lista que le compite y seriamente, la verdad es que este título de fue de los primeros que nos causó pesadillas por las noches, pues el suspenso y el miedo estaban presentes en todo momento.

Silent Hill supo enamorar a todos los fans con una historia muy dura y complicada, llegando a tener momentos en los que, seguramente, no quería jugar con la luz apagada, algo que quedó marcado en la mente de todos los que lo jugamos al menos una vez. Sin embargo, no podemos negar que más allá de dejarnos un poco traumados, nos regaló un montón de momentos felices y que daríamos lo que fuera por ponerlo en un PlayStation old school.

Metal Slug

Ya sea en tu consola o gastándote el dinero de las tortillas en las maquinitas (no se hagan), Metal Slug alegró las vidas de muchos de nosotros en nuestra infancia. En aquellos años donde gozaba de muchísima popularidad, los videojuegos que estaban basados en gráficos 2D se volvieron muy famosos y este en especial porque tenía todo lo que necesitábamos en ese momento, lo justo y necesario para ser un juegazo.

Teníamos guerra, enemigos brutales, disparos, un montón de niveles por completar y más. Metal Slug fue considerado, por muchas personas como el mejor juego de su género, llegando a ser uno de los más vendidos del mundo, y la verdad es que estamos de acuerdo con que tenga este mérito, pues siempre que lo recordamos es inevitable no sacar una sonrisa por aquellos días en que lo pasábamos con un solo peso. ¿ustedes fueron de esos?

Mortal Kombat

Con el paso de los años este juego se convirtió en un ícono de la industria, pero a pesar de eso cuando se lanzó fue duramente criticado por la violencia que mostraban en él. Mortal Kombat revolucionó por completo los juegos de peleas para todos los fans de los videojuegos, pues nunca antes habíamos visto combates tan impresionantes y a la vez divertidos.

Este título lo tenía todo: sangre, era fácil acordarte de los comandos, personajes increíbles, brutales combos y lo mejor de todo, el “Fatallity”, algo que lo convirtió en el número uno y en un verdadero fenómeno de la cultura pop. En los últimos años han salido un montón de nuevas entregas y hasta reversiones, pero ninguna de ellas tiene la magia que nos entregaron los juegos de Nintendo 64 y PS1.

Resident Evil

Otro videojuego de terror que quedó en la mente de millones de personas y hasta llevada al cine junto a Milla Jovovich. Capcom supo muy bien cómo explotar la temática de zombies con Resident Evil, pues aunque rápidamente se convirtió en un éxito a nivel mundial, las siguientes entregas (a comparación de muchos otros juegos) superaban al anterior.

La historia de unos mercenarios que estaban en contra de la Corporación Umbrella y su intento de controlar al mundo de forma biológica, logró que nos claváramos horas jugando y hasta nos sacó uno que otro susto si eras de los valientes que se lo echaba en la madrugada. Entre disparos, una grandiosa jugabilidad, mucha tensión y una excelente historia, Resident Evil pasó a la historia por ser un pionero en esta clase de juegos.

Tony Hawks’ Pro Skater 2

Una verdadera obra maestra de finales de los 90. Tony Hawk’s Pro Skater 2 es uno de los títulos que más aplausos se llevó cuando llegó a las consolas, pero a lo largo de los años los gamers lo han puesto como un verdadero clásico de culto y que gracias a él, a muchos nos acercó al espectacular mundo del skateboarding.

Estamos seguros que muchos pasaron un buen rato pegados a la televisión sacando esos trucos que parecían imposibles y completando cada uno de los niveles que estaban disponibles. Esto, sumado a un buen número de skaters famosos que durante toda esa década se volvieron leyendas –incluido Tony Hawk– y una banda sonora espectacular, hicieron de este juego una maravilla. Y sí, regresará este 2020, pero nunca será lo mismo.

Megaman

¡UFF! ¡Este sí que era un señor juegazo! Sin duda este videojuego marcó la infancia de millones de gamers en todo el planeta y es que el pequeño superhéroe de color azul fue el orgullo de Capcom durante muchos años, demostrando que también podían entregar a toda clase de juegos, aunque los de peleas siempre serán su fuerte.

Las aventuras de este personaje eran tan entretenidas que Megaman pasó de la consola NES, al Super Nintendo con muchísimo éxito. Sin embargo, su mejor momento llegó con la aparición de la saga Megaman X para el primer PlayStarion, lo cual lo convirtió en un verdadero ícono para todos los que aman los videojuegos y que ahora solo nos queda recordarlo con un mucho cariño.

Castlevania

Durante todos estos años, también tuvimos chance de tener algunos juegos con temáticas un poco más profundas y que nos enganchaban con sus historias. Uno de ellos sin lugar a dudas fue Castlevania –con todo y sus siguientes entregas–, pues cada una de ellas eran totalmente increíbles, y cada vez se superaban con el nivel de detalle y jugabilidad que incluían en sus títulos.

Con un ambiente super tétrico (pues sí, enfrentar a Drácula en su castillo no debía de ser algo feliz), una banda sonora épica y gráficos que nos volaban la cabeza, Castlevania se volvió algo especial. Desde el Super Nintendo hasta el PlayStation 4 nos ha dejado esas ganas de siempre querer jugarlo y tenerlo en nuestras manos, pero como todos los juegos de esta lista, los primeros que se lanzaron al mercado siempre serán nuestros favoritos.

Crash Bandicoot

No hay un videojuego tan legendario como el querido Crash Bandicoot, pues muchos nos enamoramos de las consolas gracias a las aventuras del marsupial. Tanto el primer título como el 2, 3, el Team Racing y el Bash se ganaron todo nuestro corazón por encima de cualquier cosa, pues parecía que entre más jugábamos cada uno de ellos, más queríamos conocer sobre este épico personaje y sus aventuras.

PlayStation lo ha catalogado en un montó de ocasiones como el mejor videojuego que ha tenido en toda su historia y no es para más, las ventas que este tuvo fueron durante sus primeros años fueron increíbles y con los años lo dejaron descansar para que todos pidiéramos a gritos su regreso, y ahora estamos esperando un nuevo juego pero, ¿será igual de entrañable que este?

