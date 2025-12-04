Lo que necesitas saber: También se encontró una sustancia gomosa nunca antes vista en astromateriales y una gran cantidad de polvo de estrellas.

El universo nunca dejará de sorprendernos. La NASA reveló que, tras el análisis del asteroide ‘Bennu’, se encontraron azúcares esenciales para la vida… lo que significa que allá afuera existe todo lo necesario para que ocurra lo mismo que en nuestro planeta. ¿Será que no estamos solos en el universo?

Descubrimientos en el asteroide ‘Bennu’ // X:@NASASolarSystem

NASA revela que el asteroide ‘Bennu’ tiene azúcares esenciales para la vida

Meses después de que la NASA encontrar indicios posible vida microbiana en Marte, la agencia espacial informó sobre el descubrimiento del azúcar de cinco carbonos, la ribosa y la glucosa de seis carbonos en el asteroide ‘Bennu’.

Esto significa el hallazgo de azucares esenciales para la vida y precursores del ácido ribonucleico (ARN). Aunque además se encontró una sustancia gomosa nunca antes vista en astromateriales y una gran cantidad de polvo de estrellas.

En total fueron 3 estudios en los que se publicaron los diferentes descubrimientos y que de momento, nos hacen volver a replantearnos si existe vida en el espacio.

Descubrimientos en el asteroide ‘Bennu’ // X:@NASASolarSystem

Y, ¿Existe vida afuera de nuestro planeta?

La respuesta sin rodeos es que no, o al menos no se ha encontrado. Y es que aunque estos descubrimientos son sorprendentes, encontrar por si solo estos compuestos no son evidencia de vida fuera de nuestro planeta.

Eso sí, el hallazgo confirma que en el universo existe todo lo necesario (quimicamente hablando) para que exista la vida.