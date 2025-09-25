Lo que necesitas saber: El estudio detrás de Marvel ‘s Wolverine es nada más y nada menos que Insomniac Games.

Cada vez se vuelve más común que los superhéroes lleguen a los videojuegos… y es el momento de Wolverine con ‘Marvel’s Wolverine’, un juego desarrollado por Insomniac Games y que, tras su primer adelanto, promete estar lleno de acción.

Nuevo juego de Wolverine // Imagen: PlayStation

Primer adelanto de Marvel’s Wolverine

Les traemos buenas noticias amantes de los videojuegos de superhéroes. Sony compartió el primer trailer de su próximo título: Marvel ‘s Wolverine.

Como lo dice su nombre, tomaremos el control de uno de los mutantes más queridos dentro de Marvel… en Wolverine.

Esta nueva propuesta esta en buenas manos, pues el estudio detrás de este juego es nada más y nada menos que Insomniac Games, los mismos que se encargaron de la saga Marvel’s Spider-Man.

Y aunque no se salvará de los nuevos impuestos a los videojuegos, este primer adelanto nos promete horas de acción, aventuras y mucha sangre, de la mano de Logan. Pero bueno, mucho bla, bla y mejor acá te dejamos el tráiler:

¿Cuando saldrá a la venta?

Sin duda el 2026 será un año lleno de éxito y no solo te lo decimos por el estreno de GTA IV, sino porque también se estrenará Marvel ‘s Wolverine.

Eso sí, por el momento solo se ha revelado que estará disponible exclusivamente para PlayStation 5 en algún punto del segundo semestre del próximo año, por lo que aún hay que esperar un poco para poder jugar ¿Emocionados?