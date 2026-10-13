Más allá de su pantalla Liquid Retina de 7 pulgadas y otros detalles del Apple HomeView, esta nueva pantalla inteligente tiene algunas funciones interesantes que no se ven en otros dispositivos similares.

Lo que necesitas saber: Con este nuevo dispositivo de Apple podrás reproducir música y videos, controlar las luces, ver el clima, bloquear cerraduras inteligentes e incluso realizar videollamadas.

Seguramente ya se enteraron del recién lanzamiento de Apple HomeView, la nueva pantalla inteligente que busca ser el centro de control de los hogares con tecnología Apple, pero ¿qué tanto se puede hacer con este nuevo dispositivo?

Foto: apple.com.

¿Qué tanto se puede hacer con el Apple HomeView?

Más allá de su pantalla Liquid Retina de 7 pulgadas y otros detalles del Apple HomeView (que por acá te contamos), este nuevo integrante de la manzana mordida tiene algunas funciones interesantes que no se ven en otros dispositivos similares.

Control de Domótica Completo

Como ya adelantábamos, la idea es que funcione como un “cerebro” de toda la casa. ¿Esto qué significa? La posibilidad de encender luces, bloquear cerraduras inteligentes, ajustar la temperatura con termostatos o incluso cerrar persianas.

Además de poder ver la transmisión simultánea en directo de hasta nueve cámaras de seguridad y la detección del sonido de las alarmas de humo para enviar alertas a los dispositivos Apple.

Y por si fuera poco, todas estas actividades y otras más como leer correos electrónicos, mensajes o notas se podrán hacer con la ayuda del asistente virtual Siri AI.

Foto: @Apple.

Reconocimiento Facial Multiusuario Inteligente

Algo que diferencia a este dispositivo de otros similares en el mercado es su cámara de 12 MP y su reconocimiento facial para identificar hasta 6 personas diferentes de una misma familia.

Gracias a esto, cuando te pares frente al dispositivo, la interfaz cambiará automáticamente para mostrar tus widgets, mensajes, recordatorios y calendarios personales.

¿Y la seguridad? Bueno, pues si una persona no registrada utiliza la pantalla, el sistema solo le permitirá realizar las funciones básicas, como controlar las luces, ver el clima y reproducir música.

Foto: @Apple.

Comunicación y entretenimiento

Y hablando de la música, el dispositivo cuenta con una base de altavoces integrada que ofrece sonido envolvente compatible con Spatial Audio para reproducir todo tipo de canciones, podcasts o videos.

Además, como también tiene una cámara, el Apple HomeView se convierte en una opción ideal a la hora de realizar alguna videollamada. No solo por su pantalla, sino también porque un tipo de manos libres cuando te muevas por la habitación.

Pero bueno. Sin duda, este dispositivo sorpresa que lanzó Apple para integrar a su familia está lleno de novedades que están dando que hablar.