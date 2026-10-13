El 13 de octubre se llevarán a cabo marchas y movilizaciones de trabajadores del IMSS y sindicatos en distintos puntos de CDMX.

Lo que necesitas saber: Para el 13 de octubre están programadas marchas y movilizaciones de trabajadores del IMSS y sindicatos en CDMX.

En contexto de las movilizaciones de trabajadores del IMSS y la convocatoria a una marcha nacional para el 13 de octubre, por acá les dejamos información útil sobre los puntos de concentración de plantones, marchas y movilizaciones en CDMX.

Todo vía información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX y para que tomen precauciones en un día que pinta complejo para la movilidad en la capital.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

Marchas de trabajadores del IMSS y sindicatos en CDMX el 13 de octubre

Trabajadores y jubilados del IMSS

La cita es a las 3 de la tarde en Centro Médico Nacional XXI —en avenida Cuauhtémoc en la colonia Doctores.

De acuerdo con la info de la SSC CDMX, el destino de esta marcha de trabajadores y jubilados del IMSS serán las oficinas centrales del Instituto en Paseo de la Reforma.

Antes, el 12 de octubre, Mery Barragán, líder del movimiento Nacional de Trabajadores del IMSS, confirmó con la periodista Azucena Uresti la convocatoria a la marcha nacional programada con destino a Palacio Nacional —y de la que no podía dar detalles de la ruta por cuestiones de seguridad.

Foto: Camila Ayala-Cuartoscuro.

Las demandas son la renuncia del secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social por saltarse la legislación laboral y estatutos sindicales.

El respeto a los derechos laborales, el abasto de medicinas e insumos, equipo de calidad, aumento del salario y que las autoridades le pongan punto final a la precarización laboral.

Foto: @OVIALCDMX.

En esta movilización se prevé la participación de trabajadores, trabajadoras de Pemex, el sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, la CNTE y la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios y de la Unión Nacional de Trabajadores.

Sindicato de Trabajadores de la UNAM

La convocatoria a esta concentración del sindicato de trabajadores de la UNAM está programada a las 10 de la mañana en la Torre de Rectoría, allá en Ciudad Universitaria.

¿Qué exigen? El 20% de aumento salarial, revisión de contratos y el respeto a sus derechos laborales.

La Coordinación Nacional Colegiada del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura se lanzará en apoyo del sindicato.

Y, ojo, porque la SSC de CDMX no descarta el bloqueo sobre Insurgentes Sur a la altura de Rectoría como parte de esta protesta.

Comunidad Politécnica

A la 1 de la tarde en la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia —en Correo Mayor— le caerá la comunidad politécnica para entregar una carta abierta para la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Educación Pública para frenar el rezago educativo y el pago inmediato de gratificaciones para los trabajadores del IPN.

Trabajadores de PEMEX

Esta concentración se llevará a cabo en el Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de Pemex en Zaragoza 15 en la colonia Guerrero de la alcaldía Cuauhtémoc.

La cita es a las 10 de la mañana para exigir el respeto de sus derechos laborales.

Con respecto a las demandas de trabajadores del IMSS, la dirección del Instituto prometió recorrer 277 hospitales para detectar carencias.