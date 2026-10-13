El 13 de octubre, Apple presentó el HomeView, una pantalla inteligente que es una especie de centro de control de casa.

Lo que necesitas saber: Apple HomeView es una pantalla Liquid Retina de 7 pulgadas cuyo sistema reúne entretenimiento, conectividad y gestión inteligente en casa en un sólo lugar.

Oigan, ¿ya vieron el HomeView de Apple? El 13 de octubre, Apple presentó su primera pantalla inteligente diseñada para funcionar como centro de control de domótica o, bueno, en casa y personal.

Se trata de gadget o una pantalla Liquid Retina de 7 pulgadas cuyo sistema reúne entretenimiento, conectividad y gestión inteligente en casa en un sólo lugar.

Foto: @Apple.

En otras palabras, desde el HomeView puedes reproducir música, hacer llamadas en FaceTime y monitorear la casa, además de automatizaciones manos libres con control para voz —con la promesa de que todo está diseñado con los parámetros de privacidad y seguridad necesarios.

HomeView: Así es el nuevo gadget de Apple para tu casa

El HomeView está diseñado para adaptarse en cualquier lugar —desde montarse en la pared para que funcione como una especie de pantalla en los pasillos o en la entrada de una casa hasta la idea tradicional de tener el centro de control en la mesa.

“Reconoce tu rostro para pasar de la pantalla principal a tu propia experiencia, llena la habitación con un sonido increíble, te mantiene conectado con las personas que más te importan gracias a FaceTime y facilita el control de tu hogar inteligente”, explicó Greg Joswiak, vicepresidente sénior de Marketing Mundial de Apple.

¿Cómo funciona?

El HomeView tiene como base Siria AI —del sistema de Apple Intelligence— que se configura de acuerdo a tu perfil.

O aprovecha la info de tu iPhone para ayudarte a realizar distintas tareas y ser más productivo.

Foto: apple.com.

La idea es que el sistema reconozca a los usuarios por sus caras y que se adapte para acceder al contenido personal en: Mensajes, FaceTime, Calendario, Recordatorios y Buscar mi iPhone. Todo personalizado.

¿Cuándo sale a la venta?

Los pedidos por anticipado arrancan el 13 de octubre aunque el HomeView estará disponible a partir del 13 de noviembre.

Sólo hay que revisar unos cuantos detalles que explica Apple: en Australia, Canadá, India, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos ya pueden reservar el HomeView en plata, blanco, estrellado, rosa y gris espacial por 299 dólares.

Y el HomeView (para su montaje en pared) en gris espacial y plata igual por 299 dólares.

Además de que HomeView no está disponible en la Unión Europea, por aquello de que Siri AI no está disponible en iOS en Europa. Pueden checar más información acá en el enlace de Apple.

Nuevo HomePod mini 2, Apple TV 4K y la colección de accesorios para casa

Apple aprovechó para hacer nuevos lanzamientos y anuncios. Entre ellos está el HomePod mini con soporte para IA —con nuevos colores y sonido mejorado.

El HomePod mini 2 pensado como una asistente más capaz y con comprensión del contexto personal para mejorar distintas tareas.

Además de que su altavoz —en estéreo o audio multiroom— puede hacer match con el nuevo Apple TV 4K y disfrutar mejor la experiencia.

Esto es así porque al combinarse con el Apple TV 4k, el HomePod mini 2 es capaz de admitir un sonido envolvente de 4 altavoces.

Y, por último, tenemos el Apple Home Collection como una nueva línea de accesorios para casa… una casa inteligente con cámaras para interiores y exteriores, termostatos, sensores de temperatura, timbre con video y cerradura de puerta.

Además de que cada gadget está cifrado de extremo a extremo en el sistema de Casa de Apple, por lo que sólo sus usuarios y personas con luz verde para acceder pueden consultar los datos de casa.

Estos anuncios llegan un mes después de que Apple lanzara su primer teléfono plegable, el iPhone Duo —acá les dejamos, por cierto, el rol de precios de los nuevos modelos del iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y iPhone Duo.





