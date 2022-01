Así es Rains of Terror, el planeta más aterrador que se conoce hasta ahora

En la ficción, los esfuerzos de los seres humanos se enfocan en la búsqueda por un planeta en el que se puedan mantener las mismas condiciones de vida que en la Tierra frente al colpaso por el cambio climático. Y en esa búsqueda, generalmente, se encuentran otras formas de vida (bastante aterradoras).

Cuando logran encontrar uno que aparentemente luce noble, chocan con un lugar hostil. Interstellar es un gran ejemplo, The Midnight Sky o la franquicia de Alien, son películas en las que los humanos se lanza a explorar el universo en busca de un nuevo planeta con resultados no tan alentadores.

Pues bien. Si en la realidad, y en un futuro que no se ve tan lejano, los humanos necesitamos encontrar un nuevo hogar, estamos seguros que nuestro destino no será el exoplaneta HD 189733 b, conocido entre la comunidad de astrónomos como Rains of Terror. Y si con ese título no les basta, acá les platicamos por qué, hasta ahora, es el planeta más aterrador que conocemos.

HD 189733 b o Rains of Terror

El HD 189733 b es un exoplaneta, eso quiere decir que está fuera de nuestro Sistema Solar. Para ser más exactos, el Rains of Terror está a 64 años luz de distancia de nosotros (para no meternos en números, eso quiere decir que lo que vemos del Rains of Terror desde la Tierra, ocurrió hace 63 años).

Es más grande que Júpiter, y por su tamaño, se trata del exoplaneta más “cercano” a la Tierra. Le toma 2.2 días para completar una órbita alrededor de su estrella/sol tipo K, del cual se encuentra a 0.0313 (unidad astronómica) y cuyo nombre oficial es HD 189733. De este sabemos muy poco, pues no es visible desde la Tierra.

Al observarlo, se ve como un hermoso planeta azul similar en sus tonos a la Tierra. En otras palabras, el Rains of Terror se ve como un planeta noble Pero su apariencia es un engaño y las condiciones de vida en ese lugar son prácticamente imposibles. Lo descubrimos en 2005 y desde ese entonces, no ha dejado de aterrarnos por sus condiciones de clima y atmosféricas.

¿Por qué es tan aterrador?

Para empezar, su temperatura es altísima. En el día, alcanza los 1093 grados Celsius. El color azul no viene del reflejo de los hermoso océanos como en la Tierra, sino de la existencia de nubes altas compuestas por partículas de silicato. Estas partículas, condensadas por el calor, forman pequeñas “gotas” de vidrio que disipan una luz azul, no roja.

Ahora bien. La idea de que lluevan “vidrios” o cristales es bastante aterradora. Pero en Rains of Terror, no sólo llueve… sino que hay vientos que son siete veces más rápidos que la velocidad del sonido. ¿Se imaginan? El viento alcanza los dos kilómetros por segundo (5,400 mph).

Los astrónomos aseguran que si una persona se quedara atrapada en HD 189733 b, moriría al instante no sólo por los miles y miles de cortes de los vidrios, sino que la personas volarían es espiral por todo el planeta gracias a la velocidad y fuerza del viento.

La forma en la que luce viene a partir de una hipótesis que han desarrollado los científicos con base en las observaciones que han hecho. Sólo pueden estudiar a Rains of Terror cada vez que pasa frente a su sol. Sin embargo, con el Space Telescope Imaging Spectrograph, descubrieron algunos cambios en el color de la luz antes, durante y después de que pasa “detrás” de su sol.

¿Y esto que quiere decir? Se trata, también, de un exoplaneta sumamente cambiante que no ha dejado de aterrorizar a los astrónomos desde su descubrimiento. En conclusión, si un día debemos dejar el planeta Tierra e ir en busca de un nuevo hogar, no nos acercaremos ni de chiste al Rains of Terror o HD 189733 b.