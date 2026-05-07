Lo que necesitas saber: Hasta el momento, las autoridades no han revelado el motivo que causó el incendio en la Feria Tabasco.

Lo que tenía que ser una madrugada llena de diversión se convirtió en tragedia. En la Feria Tabasco se registró un fuerte incendio en el que cinco personas perdieron la vida y se registraron grandes pérdidas económicas.

Incendio en Feria Tabasco // Foto: Redes sociales (Captura de pantalla)

Se registra fuerte incendio en la Feria Tabasco: cinco personas murieron

Vamos directo al grano. La madrugada de este 7 de mayo, se registró un fuerte incendio en la Nave 1 del Parque “Dora María”, lugar donde se realizaba la Feria Tabasco.

En redes sociales, comenzaron a circular imágenes de las personas saliendo del lugar debido al incidente y las llamas que alcanzaron varios metros de altura.

De acuerdo con el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, aunque los servicios de emergencia actuaron de manera rápida para controlar las llamas, cinco personas perdieron la vida.

Además, el incendio también dejó pérdidas millonarias para comerciantes y artesanos que participaban en la feria, pues en la Nave 1 se encontraba concentrada una gran parte de los expositores.

“Emprenderemos de inmediato un programa de recuperación económica para las y los expositores que resultaron afectados. No los dejaremos solos”, señaló el mandatario en redes.

Comunicado sobre lo ocurrido en la Feria Tabasco // Facebook:Javier May Rodríguez

¿Qué fue lo que provocó el incendio?

Hasta el momento, las autoridades no han revelado el motivo que causó el incendio durante la Feria Tabasco. Aunque adelantaron que ya se encuentran investigando la situación.

¿Y las actividades de la feria? Se informó que este jueves quedarán suspendidas en señal de duelo por las víctimas del incendio. Aunque se espera que se retomen este fin de semana para terminar el evento.