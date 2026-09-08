Lo que necesitas saber:

Esta emblemática entrega llegará el próximo 5 de noviembre con algunas mecánicas diferentes, una mejora visual y horas de diversión llenas de nostalgia.

¡The Legend of Zelda está celebrando su 40 aniversario! Y no hay mejor forma de hacerlo que revelando todos los detalles sobre el tan esperado remake de ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’.

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Remake de The Legend of Zelda // YouTube: @NintendoAmerica

Tráiler y fecha de estreno de ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’

Todos los fanáticos de Link y compañía andan celebrando su 40 aniversario… y, aprovechando la ocasión, Nintendo reveló el esperado remake de ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’, un clásico muy querido por toda la comunidad.

Fue durante un Nintendo Direct que se nos mostraron nuevos adelantos de esta emblemática entrega que llegará con algunas mecánicas diferentes, una mejora visual y horas de diversión llenas de nostalgia.

Lo mejor de todo es que por fin se nos reveló la fecha de estreno, así que anota tu calendario porque será el próximo 5 de noviembre cuando verá la luz este remake (y sí, llegará antes que el GTA VI).

Nintendo Switch 2 lanzará edición especial

¿Quieren más motivos para emocionarse? Bueno, pues resulta que, para continuar con los festejos, Nintendo lanzará una edición especial de  The Legend of Zelda de su Switch 2.

Aunque eso sí, dentro de esto hay una mala noticia y es que se confirmó en letras chiquitas que esta versión no vendrá con una versión del famoso remake o de cualquier otro juego. Así que ve rompiendo el cochinito.

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Con más de 3 años de experiencia en diversos medios de comunicación, me he puesto la tarea de transmitir las noticias al público de la mejor forma posible :)

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