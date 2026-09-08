Tove Lo se presentará en México con nuevo disco: 'Estrus', el cual se estrenará el 18 de septiembre.

Lo que necesitas saber: Tove Lo se presentará en México con nuevo disco: 'Estrus', el cual se estrenará el 18 de septiembre.

Tove Lo regresa a México. Algo que se anunció hace unos meses y, ahora que la fecha está cercana, es buen momento de recordarlo: para que nadie se quede sin ver el show de esta increíble artista.

Tove Lo llegará a México con disco recién estrenado

Ebba Tove Elsa Nilsson, simplemente conocida como Tove Lo, visitará nuestro país el próximo 1 de octubre, en el Pepsi Center de la Ciudad de México. Lugar íntimo, para disfrutar de la música de esta artista sueca.

Tove Lo en México / Imagen: OCESA

El show de Tove Lo en el Pepsi Center es parte de su “Estrus Tour”, en el que promociona el álbum con el mismo nombre… el cual está a punto de salir (el 18 de septiembre). Como primer adelanto de este trabajo, ya puede escucharse “I’m Your Girl Right?”

Boletos para Tove Lo en México

Los boletos para Tove Lo en el Pepsi Center ya están a la venta, con precios de los 1,190 a los 5,104 pesos. Están disponibles en Ticketmaster y en taquillas del recinto.

Tove Lo es considerada “la artista sueca más oscura” por el contenido de sus letras y por lo densas de algunas de sus composiciones, lo cual no quiere decir que sus canciones sean disfrutables.

Su carrera inició desde hace más de 20 años y, además de tener un amplio camino recorrido como artista solista, ha escrito canciones para artistas como Ellie Goulding, Charli XCX, Kylie Minogue, Nelly Furtado y Lorde.