Scarlett Camberos fue incluida entre las 30 mejores jugadoras del mundo que compiten por el Balón de Oro Femenil 2026.

Lo que necesitas saber: El Balón de Oro se entrega el 26 de octubre 2026.

Julián Quiñones no es el único mexicano en estar nominado al Balón de Oro. Nuestra Scarlett Camberos también fue incluida entre las 30 mejores jugadoras del mundo que compiten por el Balón de Oro Femenil.

Una nominación más que merecida si tomamos en cuenta que ganó la Concachampions Femenil, el Clausura 2026 y marcó 27 goles con el América Femenil. No cabe duda de que Scarlett es el claro ejemplo de que siempre se puede superar todo.

Por esto Scarlett Camberos está nominada al Balón de Oro Femenil

El Balón de Oro ya sabe que Scarlett Camberos es una jugadora de cuidado, sobre todo por esa facilidad que tiene para manejar ambos perfiles, dominar las bandas y quitarse las marcas con un solo movimiento.

“Juego directo por la banda: Posee una gran aceleración y ambidextría, lo que le permite aislar a las defensoras por las bandas y crear oportunidades de gol, ya sea superando a su marcadora por el flanco o recortando hacia el centro del campo”.

Pero eso no es todo; también destaca su destreza para jugar como mediocampista/extrema y delantera sin ningún problema; al contrario, esa adaptación le permite crear espacios para el contragolpe.

“Flexibilidad táctica: Se desempeña con destreza tanto como mediocampista/extremo tradicional como delantero avanzado, utilizando movimientos inteligentes para atacar espacios en rápidos contraataques”.

Fotografía @AmericaFemenil via X

Los números de Scarlett Camberos

Scarlett Camberos tuvo una temporada redonda con el América Femenil. No solo conquistó el Apertura 2026 tras derrotar 2-1 a las Rayadas, también se quedó con la Concachampions Femenil luego de vencer 5-3 al Washington Spirit. Sin duda, merece estar dentro de las mejores del mundo.

Scarlett Camberos vuelve a la Liga MX Femenil / Foto: Club América Femenil

¿Mejor aún? En 47 partidos jugados, Scarlett marcó un total 27 de goles y se lució con 7 asistencias. Eso sí, recibió un par de tarjetas rojas y 8 amarillas.

47 partidos

27 goles

7 asistencias

8 tarjetas amarillas

2 tarjetas rojas

Títulos:

1 Concacaf Champions Cup con el América

Clausura 2026 con el América

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro?

El lunes 26 de octubre se entrega el Balón de Oro 2026. Ese día sabremos si Scarlett Camberos se convierte en la primera jugadora mexicana en ganar el prestigioso reconocimiento.

Aunque ojo, si no lo gana, de cualquier manera se puede contar entre las mejores futbolistas del mundo, algo que no todas pueden presumir.