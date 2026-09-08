Kid Francescoli será uno de los grandes shows del 2027. Los boletos estarán a la venta a partir del 11 de septiembre.

Lo que necesitas saber: Kid Francescoli será uno de los grandes shows del 2027. Los boletos estarán a la venta a partir del 11 de septiembre.

“La atmósfera única de Kid Francescoli llegará a la CDMX”, señala el mensaje con el que OCESA confirma el show que el proyecto electropop de Mathieu Hocine dará en nuestro país.

Kid Francescoli / Foto: facebook.com/kidfrancescoli

¿Dónde y cuándo?

De acuerdo con el comunicado, Kid Francescoli se suma a los shows que conformarán la agenda musical del 2027: el show está marcado para el 27 de marzo, en el Foro Puebla.

La venta de los boletos para el show de Kid Francescoli en el Foro Puebla comenzará el próximo 11 de septiembre. En esta ocasión, sin preventa de por medio: los boletos se podrán adquirir desde ese día en venta general al público.

Kid Francescoli en México / Imagen: OCESA

¿Qué es Kid Francescoli?

Kid Francescoli es un proyecto que nació en 2002 de la mano del músico Mathieu Hocine y cuyo nombre se debe a la profunda admiración al legendario jugador uruguayo del Olympique de Marsella, Enzo Francescoli.

Aunque Kid Francescoli inició sólo con Hocine, años después se unió Julia Minkin y Mathieu Chrétien, por lo que ya algunos fans lo consideran más un grupo… uno con mucho camino recorrido: siete discos de estudio y un EP conforman la discografía de Kid Francescoli.