Apple realizó el evento "Pro and Tell" para revelar de manera oficial la nueva MacBook Pro con pantalla táctil y con ello, terminar esta breve temporada de anuncios de nuevos productos que llegarán próximamente: el iPad mini y las iMac y Macbook Pro con M6.

Lo que necesitas saber: La nueva MacBook Pro con pantalla táctil tendrá un costo de 2,899 dólares y estará disponible a partir del 6 de noviembre.

¿Emocionados por nuevos productos? Apple realizó el evento “Pro and Tell” para revelar de manera oficial la nueva MacBook Pro y con ello, terminar esta breve temporada de anuncios de nuevos productos que llegarán próximamente.

Anuncio nueva MacBook Pro // Foto: Apple.

Los anuncios de esta semana de Apple

Este miércoles, Apple decidió terminar una breve temporada de anuncios con el ‘Pro and Tell’, un evento en el que presentó un producto que en alguna ocasión el propio Steve Jobs juraba que jamás veríamos.

La nueva MacBook Pro… ¡con pantalla táctil!

Lo que ya se venía rumoreando por fin se confirmó. Apple anunció su nueva MacBook Pro con pantalla táctil, OLED y el regreso de algo que seguro muchos extrañaron: que el logo de la manzana mordida volviera a brillar.

De acuerdo con el comunicado, la MacBook Pro con pantalla táctil tiene un diseño más delgado y ligero, con chips M5 Pro y M5 Max, hasta 128 GB de RAM y 16 TB de almacenamiento.

Su precio dependerá del tamaño de la pantalla. La de 14 pulgadas tendrá un costo desde $64,999 pesos y la de 16 pulgadas desde $77,999. Ambas opciones estarán disponibles a partir del 6 de noviembre.

Nuevo iPad mini

Un par de días antes, Apple reveló algo que seguro llenó de emoción a los amantes de los dispositivos portátiles: el nuevo iPad mini.

Según el anuncio, este nuevo dispositivo cuenta con una pantalla OLED, un diseño aún más delgado con un gran saldo en rendimiento y resistencia al agua y al polvo.

Por si fuera poco, incorpora la nueva generación de Apple Intelligence y la IA de Siri, tiene una cámara frontal Center Stage de 12 MP y una innovadora pantalla acústica para una experiencia de audio aún mejor.

Si te late adquirir el iPad mini, estará disponible a partir del 6 de noviembre y tendrá un costo desde los 16,999 pesos.

Nueva iPad mini // Foto: Apple

iMac y MacBook Pro con M6

Por último, te queremos contar de las nuevas iMac y MacBook Pro, ambas con el chip ultrarrápido M6, que ofrece aún más rendimiento y potentes capacidades de IA.

Sin ir tanto a detalle en sus especificaciones, ambos dispositivos te permitirán correr IA de manera privada y sin uso de internet, renderizar en 3D, edición de video en 4K/6K de forma fluida y enviar archivos más rápido.

¿Te dieron ganas de tener la tuya? La reserva está disponible a partir de este 28 de octubre y estarán disponibles desde el viernes 6 de noviembre.