Con todo y mentada: Cuauhtémoc Blanco niega detención de su esposa en EE.UU.

El diputado Cuauhtémoc Blanco aseguró que su esposa, Natalia Rezende, está en casa en México y que todo fue un tema político inventado en su contra.

Lo que necesitas saber: El exgobernador afirmó que se trata de un tema político en su contra.

“Se me hace una estupidez“, dijo el diputado Cuauhtémoc Blanco cuando lo cuestionaron sobre la supuesta detención de su esposa, Natalia Rezende.

“Nosotros estamos muy tranquilos, ahí está mi esposa con mis hijos. Es un tema político y me importa un cacahuate lo que diga la gente“, declaró para los micrófonos de El Universal.

El diputado aseguró que no sabe quién está detrás de la polémica “falsa” sobre su familia, pero que “está más fuerte que nunca“. Eso sí, el coraje se le salió cuando la prensa le preguntó y lo primero que se echó fue una mentada para los medios. Aquí el video.

“Está en mi casa, no empiecen a ching*r“, dijo.

¿Qué pasó con la esposa de Cuauhtémoc Blanco en Estados Unidos?

Natalia Rezende, expresidenta del DIF Morelos, fue detenida en Estados Unidos por cruzar la frontera con una fuerte cantidad de dinero en efectivo, reportó Proceso.

Las fuentes citadas por el medio mexicano aseguran que Natalia Rezende viajó a Nueva York con el dinero para “donar a la iglesia cristiana” a la que pertenece. Sin embargo, fue interceptada por las autoridades fronterizas en el aeropuerto.

Foto: Margarito Pérez/Cuartoscuro

El problema fue que el dinero no fue declarado en la aduana, por lo que las autoridades estadounidenses de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) iniciaron una investigación que habría resultado en la cancelación de su visa estadounidense.

La nota de Proceso afirma que Cuauhtémoc Blanco movió sus influencias para liberar a su esposa y que regresara a México, donde ya se encuentra.

Reportan que Cuauhtémoc Blanco estaría en Estados Unidos

Según información de LatinUS, el gobierno de Estados Unidos habría prohibido la entrada a Cuauhtémoc Blanco en septiembre, supuestamente porque había una notificación en su contra y en relación con su visa.