Muere Dolores Huerta, activista por los derechos civiles y creadora de la frase "¡Sí, se puede!"

Dolores Huerta, considerada por muchos como la líder latina más reconocida del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, ha dejado este mundo a sus 96 años, así lo informó su familia en un comunicado. Fue cofundadora junto con César Chávez de la Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW, por sus siglas en inglés), que es el primer sindicato de trabajadores agrícolas reconocido a nivel nacional.

Lo que necesitas saber: Su trabajo la consagró en la historia como una de las líderes sindicales, íconos de los derechos civiles y activistas feministas más influyentes del país.

Dolores Huerta, considerada por muchos como la líder latina más reconocida del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, ha dejado este mundo a sus 96 años, así lo informó su familia en un comunicado.

Fue cofundadora junto con César Chávez de la Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW, por sus siglas en inglés), que es el primer sindicato de trabajadores agrícolas reconocido a nivel nacional.

Dolores Huerta es una figura que inspirará a muchas generaciones, ya que se dedicó por décadas a luchar contra las injusticias laborales, la desigualdad política, racial y de género.

Foto: Especial

¿Quién fue Dolores Huerta?

Dolores Huerta nació en Nuevo México y su madre soltera la crió en el Valle de San Joaquín, en California. Allí, más tarde, trabajó como maestra de escuela y luego ayudó a fundar una sección local de una organización de base que luchaba contra la segregación y la brutalidad policial.

Su trabajo la consagró en la historia como una de las líderes sindicales, íconos de los derechos civiles y activistas feministas más influyentes del país.

Es creadora de una de las frases más escuchadas o dichas en español, su lema “¡Sí, se puede!”, basado en la convicción de que la gente podía generar grandes cambios.

Su gran trabajo a lo largo de varias décadas le dejó valiosos y numerosos reconocimientos, entre ellos la Medalla Presidencial de la Libertad, la máxima distinción civil en el país. El entonces presidente de EU, Barack Obama, le entregó el premio en 2012, la elogió como una líder tenaz y hasta bromeó diciendo que le robó el eslogan para su campaña en 2008.

Durante este año, Huerta causó gran conmoción en la comunidad activista cuando reveló que fue víctima de abuso sexual por parte de Chávez en la década de 1960, lo que dio como resultado el nacimiento de dos hijos, un secreto que guardó durante 60 años.