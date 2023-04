Es muy probable que Funko sea la marca de figuras coleccionables más redituable del mundo, sobre todo con su línea ‘Pop!’ basada en personajes de diferentes franquicias de la industria del entretenimiento. Y ahora, la compañía dará un paso importante dentro de los videojuegos tal como se ve en el nuevo tráiler de Funko Fusion.

Dicho proyecto ya se conocía de tiempo atrás, pero en realidad había muy pocos detalles sobre ello… al menos hasta ahora. Por acá les contamos todo lo que se sabe al momento de este lanzamiento, que ya luce bastante interesante de entrada con este avance.

Imagen ilustrativa. Foto: 1010 GameS/Universal

Por fin tenemos un tráiler de ‘Funko Fusion’ y es una locura

¿Y de qué va Funko Fusion entonces? Parece que será un juego de aventura en tercera persona que nos permitirá dar la vuelta por diferentes escenarios. Estos últimos por supuesto estarán basados en las franquicias que tendrán aparición en esta entrega.

Chequen nada más las series y películas de las que hay licencia para mostrar en el juego: The Umbrella Academy, He-Man and the Masters of the Universe, Shaun of the Dead, The Thing, Back to the Future, Battlestar Galactica, The Mummy, Jurassic World, The Thing, Chucky…

Personajes que estarán en ‘Funko Fusion’. Foto: 1010 Games/Universal.

¿Qué tienen en común esas franquicias? Pues que son producciones que pertenecen al catálogo de NBCUniversal/Universal Studios, quienes están asociados con desarrolladora de videojuegos 10:10 Games.

Si no les suena mucho esta compañía gamer es porque en realidad es nueva, aunque no quiere decir que no tengan experiencia en el campo. Su fundador es nada más y nada menos que Jon Burton, jefe de TT Games, conocidos por su trabajo en varios de los videojuegos de LEGO. Si quieren ver de qué va todo el rollo con este videojuego, acá les dejamos el nuevo tráiler de Funko Fusion.

¿Cuándo se lanza ‘Funko Fusion’ y en qué consolas?

Además del nuevo tráiler de Funko Fusion, se sabe que el juego permitirá armar campañas de hasta cuatro jugadores, donde “lucharán contra enemigos, explorarán vastos entornos y resolverán intrigantes acertijos”.

Oficialmente, el juego se lanzará en algún momento del 2024 aunque no se ha revelado en que día o mes específicamente. El juego estará disponible para PC y para diversas consolas, aunque no se ha detallado exactamente para cuáles.

Pero pues como Funko es una marca de alcance masivo a nivel mundial, podemos esperar que esté disponible para toda la gama de consolas del mercado. Como sea, atentos por acá para cuando haya actualizaciones.

Imagen ilustrativa de ‘The Thing’ en Funko Fusion. Foto: 1010 Games