¡Épico! Esto es todo lo que sabemos sobre la llegada de ‘Tron’ a ‘Fortnite’

Las cosas se están poniendo cada vez más interesantes en el mundo de Fortnite. Mucho de ello tiene que ver, sin duda, con la tremenda gama de nuevos personajes que llegan a la plataforma, todos y cada uno desde diferentes universos. Ahora, una nueva franquicia estaría por llegar a la isla.

Recientemente, comenzó a circular el rumor de que la franquicia de Tron llegará al battle royale… y las pruebas indican que así será. Si bien no se sabe qué personaje será el que haga su aparición, ya tenemos una buena pista que confirmaría la entrada de este universo original de Disney al videojuego.

Durante todo el 2020 y en lo que va del 2021, hemos visto como diversos personajes de distintos universos y franquicias se unen a Fortnite. Hacia finales de diciembre pasado, nos sorprendimos con la noticia de que el superhéroe de DC, Green Arrow, llegaba a a la batalla. Lo mismo paso en ese mes con Kratos de God of War…. y ahora, es el turno de Tron.

Este miércoles, la cuenta de oficial del videojuego de Epic Game compartió un pequeño teaser que comenzó a levantar las sospechas. En este adelanto, se escucha una transmisión donde un sujeto señala que encontró una vieja computadora sobre la que comienza a teclear para ver qué hace con el dispositivo. Al final, este misterioso hombre parece ser absorbido por una especie de rayo láser tal como pasa con Kevin Flynn en la cinta original de 1982… pero la cosa no termina ahí.

:: Incoming Transmission – Reality Log MCP-82 ::

Targets Description: They fight for the users pic.twitter.com/aCbdywI8FQ

— Fortnite (@FortniteGame) February 10, 2021