¿Qué tal viene el modo online de Watch Dogs: Legion?

Watch Dogs: Legion fue una de las mayores sorpresas que nos llevamos durante 2020 pues fue un juego que nos divirtió bastante, entonces cuando nos enteramos que habrá un modo online para demostrar que somos los hackers más poderosos de Londres, la verdad es que nos emocionamos porque obviamente querríamos probar eso.

Acto seguido, nuestros amigos de Ubisoft

nos invitaron a probar esta versión de Watch Dogs: Legion antes de su lanzamiento, obviamente dijimos que sí y a continuación van nuestras impresiones, pero pa’ pronto: sí, éntrale cuando salga porque está delicioso y te va a dar unas buenas horas de diversión. Sale el próximo 9 de marzo, por cierto.

¿Cómo está el online de Legion?

Ya sabíamos que el Londres futurista está lleno de tecnología hackeable, lo que no esperábamos era que la implementación de trabajo en equipo como mecánica fundamental fuera a ser tan adictiva y si bien no creemos que llegue a ser algo que cambie para siempre a la franquicia, sin duda es algo que te dará diversión y uno que otro giro inesperado a la fórmula de Watch Dogs: Legion.

En esta ocasión tenemos 3 modos de juego: El mundo abierto donde puedes explorar todo Londres y hacer una que otra misión, el multijugador cooperativo y el Arachno-Dome donde podrás aventar tu araña-robot para luchar contra las arañas de tus panas.

Eso sí, te recomendamos mucho mucho que antes de aventarte al modo online le des una repasada al juego base porque en muchas ocasiones el juego o tu equipo esperarán que estés familiarizado con las mecánicas básicas del juego para poder ir avanzando.

El online es para echarte una partida con otras personas, así que si eres un Lobo Solitario, tú prende tu headset y acércate a los demás, prometemos que te la pasarás bien si ya disfrutaste el juego base pues una buena comunicación y estrategia con tus compañeros de equipo son clave para salir triunfantes de todo esto. Nada nuevo en ese aspecto, pero siempre es agradable hacer algo en equipo y ahora podemos hacerlo en este universo.

Y hablando de hacer equipo y prender el headset…

Algo que nos agradó mucho de la versión online es que se requiere de muchísima comunicación, coordinación y conocimiento del juego porque hay momentos de deliciosa alta dificultad que te obligarán a estar muy atento a muchos detalles al mismo tiempo, si tu equipo no supo repartir responsabilidades y ejecutar; híjole, así te va a ir. Por eso es muy recomendable que se dividan para alcanzar los objetivos, no se trata de estar pegados siempre como en otro tipo de multiplayers.

Y para cerrar, lo que más nos sorprendió…

Si les contamos qué es el Arachno-Dome podrán decir “meh, paso… se oye a algo que he hecho mil veces”, pero que te juramos que podría convertirse en tu parte favorita de la actualización de Watch Dogs: Legion.

En un mapa cerrado (muy cerrado) pelearán 4 arañas robot para ver quién prevalece, el ganador se determina por número de eliminaciones. Suena bastante común, pero combinando eso con una buena selección de armas el resultado es bastante agradable, no lo dejes pasar sólo porque parece un free-for-all más.

Watch Dogs: Legion se nos hizo un título muy completo en su lanzamiento, nos ha dado (y sigue dando) muchas horas recorrer Londres, hackear, desestabilizar policías para-militares y podríamos incluso decir que no era necesario un multiplayer, ya era un gran juego. Pero no nos quejamos en lo absoluto, el hecho de que se hayan tomado tiempo para lanzar esta versión online habla de que no fue algo que se tomaron a la ligera, ciertamente todo lo que agregará a la versión base es digno de que re-visites Londres.

Texto de Leo González para PUSH THE BUTTON