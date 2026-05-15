Lo que necesitas saber: Según el estudio, partidos en Estados Unidos y México alcanzarán o superarán los 30 °C, con la posibilidad de periodos de calor extremo durante el día.

Estamos a nada de que comience el Mundial 2026 y no todo son buenas noticias…. pues además de los problemas de viajes, hospedaje y transporte, tanto los jugadores como los aficionados deberán enfrentar la probabilidad de que se alcancen condiciones de calor extremo durante los partidos

Foto: Carlos Zepeda – MexSport

Estudio advierte calor extremo durante el Mundial 2026

Y no lo decimos por decir. Resulta que un análisis realizado por World Weather Attribution reveló que aproximadamente una cuarta parte de los 104 partidos del Mundial 2026 probablemente alcancen condiciones de calor extremo.

“Los partidos en zonas más meridionales e interiores de EE. UU. y México estarán sujetos a temperaturas significativamente más altas, que frecuentemente alcanzarán o superarán los 30 °C, con la posibilidad de periodos de calor extremo durante el día“, se lee.

Y es que las altas temperaturas no son el único factor que genera estas condiciones extremas, pues también influye si durante los encuentros existe clima seco o humedad.

¿Cómo llegaron a esa conclusión? El colectivo analizó todos los encuentros utilizando el índice de temperatura de globo y bulbo húmedo (WBGT), que combina diversos factores como temperatura, nubosidad, humedad y radiación solar.

Foto: Pixabay

Altas temperaturas afectarán tanto a jugadores como a aficionados

Tal parece que nadie se salvará de este clima extremo… ni siquiera los aficionados. Según el mismo análisis, también se verán afectados por los elevados índices WBGT.

Pero… ¿Qué hay con los jugadores? Las altas temperaturas combinadas con altos niveles de humedad son potencialmente muy peligrosas, pues afectan el rendimiento, además de provocar insolación y hasta enfermedades graves.

Y esta advertencia no es para tomarla a la ligera. Debido al calentamiento global, es muy probable que el problema sea aún más fuerte respecto al Mundial disputado en Estados Unidos en 1994.

En fin. Si quieres echarle un vistazo por ti mismo al análisis para irte preparando, solo da clic aquí.